11 nejlepších westernových her, které si teď můžete zahrát

Jeden z obecně velice populárních, ale ve hrách až trestuhodně málo reprezentovaný žánr? Western! Divoký západ je lákavý, zajímavý a nabízí hromadu možností pro pestrý žánrový výběr, ale těch opravdu špičkových her z něj opravdu moc není. Proto jsme pro vás níže vybrali ty opravdu nejlepší a nejzajímavější westernové kousky, které stojí za hřích. A ve výsledku jsou vlastně i docela pestré nejen v rámci žánrů, ale i svým specifickým uchopením tématiky.

(Vyšlo v listopadu 2018 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)

Vypíchnout kvality takového giganta, jakým Red Dead Redemption II bez pochyby je, je na ploše dvou odstavců prakticky nemožné. RDRII exceluje prakticky ve všem a jediné, co mu můžete vytknout, jsou možná trochu pomalejší animace. Nikdo zatím nedokázal zpracovat divoký západ tak uvěřitelně a do tak maniakálních detailů, jako právě Rockstar v roce 2018.

Druhé Red Dead dokáže skvěle prodat nejen fantazii drsného kovboje, ale nebojí se ani zběsilé akce, velmi osobních, až niterných příběhů, zvládá komedii, patos, skládá pocty, ale především je to neskutečně zábavná hra, ve které můžete strávit bez problémů stovky hodin. Obsahu je tady nad hlavu a celé to tmelí dohromady sebejistý design, scénář i herecké výkony tak, jak to umí takhle dohromady smíchat snad opravdu jen Rockstar. Leckdo by mohl klidně říct, že lepší, propracovanější a zároveň uvěřitelnější otevřený svět dodnes nikdo neudělal a popravdě by se to těžko vyvracelo.

(Vyšlo v květnu 2010 na Xbox 360, PlayStation 3)

Ano, mohli jsme v seznamu nejlepších westernových her spojit oba díly Red Dead Redemption do jednoho záznamu a bylo by vymalováno. Jenže to by byla věčná škoda! První Red Dead Redemption je totiž pořád skvělý titul, který sice v kontextu maniakálně propracované dvojky logicky zestárnul, ale pořád má co nabídnout. A to především skvělou hratelnost velice podobnou dvojce, jen poněkud jednodušší, s méně možnostmi a přeci jen trochu přímočařejší.

Přesto jde pořád o velký, komplexní titul, který je zábavný i dnes. Západy slunce nad Armadillem jsou skoro tak stejně působivé jako scény ze zabahněného Valentine, jízda na koni pořád funguje, střílení je pořád zábavné a postavy pořád mají co říct. Red Dead Redemption má jednoduše skvělou atmosféru, lehce zastaralou, ale pořád velice zábavnou hratelnost s promakaným příběhem a fajn postavami.

(Vyšlo v červnu 2020 na PC, PlayStation 4 a Xbox One – naše recenze)

Až do vydání Shadow Gambit: The Cursed Crew jasný král žánru taktických stealth strategií. Desperados jdou na věci pomalu, takticky, opatrně a především zábavně. Westrnové téma sice nezpracovávají kdovíjak originálně či neotřele, ale to je vedlejší. Důležité je, že jde o jednu z nejlepších her svého žánru a dodnes o nesmírně zábavnou taktickou stealth akci.

Desperados 3 vynikají především precizním designem úrovní, které nabízí hromadu taktických možností a způsobů, jak popustit uzdu kreativitě a improvizaci. Ve hře se ujmete role pestré skupinky hrdinů a antihrdinů. Každý má svou plejádu unikátních schopností, příběhové pozadí a stylovýé hlášky. S unikátní partičkou expertů tak procházíte nádherná a detailní prostředí, až je skoro škoda, že na to všechno musíme koukat jen z ptačí perspektivy a nemůžeme se do pečlivě vykresleného světa ponořit ještě víc.

(Vyšlo v květnu 2013 na PC, Xbox 360, PlayStation 3 a Switch – naše recenze)

Call of Juarez: Gunslinger je nesmírně osvěžující arkádová střílečka s na dnešní dobu netradičně svázaným, lineárním „světem“, který ale vyniká jak obsahem, tak strukturou. V Call of Juarez se sice „za roh“ nepodíváte, ale to proto, že nebudete o nějakém světě mimo danou linii vědět. Akce je tady totiž velice rychlá a uspokojivá, plná stylových zabití a komb. Díky mechanice Sense of Death se můžete některým kulkám dokonce vyhnout a provádět efektní protiútoky, což zdejšímu pojetí arkádové akce jen nahrává.

Ve hře se dočkáte jak saloonů a pouští, tak i zasněžených her. Povedený soundtrack plný klasických westernových melodií s příměsí moderního rocku pak stylovou akci posouvá zase o kousek dál. Kombinace přímočarého vyprávění příběhu, arkádové hratelnosti a pocitu, že tady si nikdo na nic nehraje, protože nemusí, funguje na výbornou a dělá z Gunslingera jednu z nejlepších westernových akčních arkád pod sluncem. Navíc je tu příjemná hra s vypravečem, který se občas zasní a nebo něco zapomene a to se promítá i přímo do hratelnosti.

(Vyšlo v listopadu 2015 na PC – naše recenze)

Hard West je temná a drsná taktická hra, ve které se prolíná nadpřirozeno s drsnou realitou divokého západu. Vy se tady ujmete role partičky psanců a nepřátelům se postavíte v tahových bitvách, kde záleží na každém rozhodnutí. Hard West nabízí především velice lákavou směsici typických westernových propriet a okultních prvků, což vytváří poměrně unikátní atmosféru plnou neotřelých intrik a neokoukaného nebezpečí.

Sice tu o klasický western nejde, nicméně tvůrcům se tu daří podchytit podstatu tématu, včetně dobrého zpracování klasických příběhových motivů o pomstě a vykoupení. Taktická hratelnost pak s povedenou atmosférou drží krok, je zábavná a zabaví každého příznivce strategického subžánru. K tomu navíc Hard West přihazuje ještě taktéž velice povedenou adventurní část.

(Vyšlo v březnu 2022 na PC, PlayStation 4 a Xbox One – naše recenze)

Weird West rozhodně není pro každého. Akční RPG z ptačí perspektivy kombinuje western s temnou fantasy, okultismem a vytváří tak poměrně neokoukanou směsici. Zdejší sandboxový svět je plný nadpřirozených bytostí, bizarních událostí a morálně nejednoznačných rozhodnutí, která je radost objevovat a řešit.

Jádro hry stojí z velké části na „simulačním“ designu a emergentní hratelnosti, kdy mají vaše činy jasné, logické a v rámci designu přirozené následky. Tvůrci vás tady přímo i nepřímo motivují k experimentování, improvizaci a reaktivní nátura celého světa tomu hezky nahrává. Souboje jsou uspokojivé a postup hrou je na vás – můžete se snažit o tichý postup, využívat prostředí ve svůj prospěch, nebo být i poněkud akční a všechno to funguje velice dobře.

(Vyšlo v srpnu 2017 na PC, Switch a iOS)

Z pohledu běžného hráče je West of Loathig rozhodně nejdivnější hra z celého seznamu, ale nenechte se odradit jejím specifickým vizuálem. Jde totiž o zábavné RPG s „figurkami“, které přetéká absurdním humorem, vtipnými dialogy a nabízí velmi neotřelý pohled na celý fenomén divokého západu. Zdejší svérázné dobrodružství je totiž plné podivných úkolů, bizarních setkání a nečekaných zvratů.

Tahové souboje jsou sice jednoduché, ale přesto nabízí i nějakou tu strategickou vrstvu s důrazem na výběr správných dovedností a využití prostředí. West of Loathing je jednoduše unikátní kousek, který sedne jen někomu, ale o to víc pak může zabavit – díky jedinečné kombinaci neotřelého humoru, tahových soubojů, svérázných postav a RPG prvků nabízí něco, co se jen tak nevidí.

(Vyšlo v listopadu 2022 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)

Evil West sice k těm technicky vzato nejlepším hrám pod sluncem nepatří, ale pozor. V dnešní době gigantických otevřených světů, multiplayerů a celé plejády možností nabízí něco vlastně poměrně neotřelého. Jednoduchou, přímočarou hratelnost ze staré školy, která jako by se sem propadla z doby před několika lety. Což může někdo považovat za negativum a je pravdou,ž e Evil West rozhodně není inovativní, originální a ani neposouvá žádné hranice.

Na druhou stranu má ale opravdu skvěle zpracované souboje a velice zábavný příběh, to vše zahalené do stylového westernového kabátku okořeněného o fantasy monstra. Pokud nepatříte k těm nejnáročnějším a nejzmlsanějším hráčům pod sluncem, může vás Evil West hlavně díky svému povedenému soubojovému systému chytit a nepustit.

(Vyšlo v září 2017 na PC, PlayStation 4 a Switch – naše recenze)

SteamWorld Dig 2 rozhodně není typický western, ale o působivou, stylovou a hlavně velice zábavnou dobrodružnou hru jde. Hra se opírá tak trochu o steampunk a podzemní výpravy. S robůtkem Dorothy totiž vezmete do ruky krumpčát a vrhnete se do prozkoumávání nekonečného podzemí plného cenných surovin, pokladů, enviromentálních puzzlů i nepřátel.

Špetka metroidvanie to tady pak posouvá ještě o kus dál, protože vracet se do hlubin s novou výbavou a tím pádem novými možnostmi je opravdu zábavné. SteamWorld Dig 2 tak umí, i díky sympatickým vizuálům a parádní hudbě, skvěle podchytit westernovou atmosféru a skrze jednoduché, ale vyladěné herní mechaniky vás zase zabaví klidně na desítky hodin. Na zdejším seznamu jde o jednu z nejsympatičtějších her.

Colt Canyon

(Vyšlo v červnu 2020 na PC)

Colt Canyon je střílečka viděná z ptačí perspektivy, která zachycuje drsnou podstatu klasických westernů. Ve hře se vydáváte na nebezpečnou cestu pixelovým kaňonem, kde zachraňujete uneseného parťáka před bandity a zároveň čelíte nelítostným přestřelkám a náročnému prostředí. Roguelike prvky dodávají hře na nepředvídatelnosti, protože každý pokus o dohrání nabízí unikátní rozvržení úrovně, nepřátelé i loot.

Souboje jsou často rychlé, postavené na šikovném využívání různé zbraní, z nichž každá má své výhody a nevýhody. Colt Canyon sice není rozmáchlý western s největšími produkčními hodnotami, ale právě proto může posloužit jako velice dobrý a především nesmírně zábavný protipól k většině ostatních westernových her z tohoto seznamu. A navíc kvalitních pixelartových arkádových akcí není nikdy dost.

(Vyšlo v srpnu 2019 na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S)

Hunt: Showdown, jakkoliv se tak může tvářit, není jen zase další zaměnitelná online střílečka. Jde o napínavou a atmosférickou výpravu do zvrácené verze divokého západu. Ve hře se vžijete do role lovce odměn, který za úkol vystopovat a zlikvidovat monstra čihající v louisianských bažinách. Hunt umí skvěle kombinovat PvP s PvE a díky velice hezké grafice a přesvědčivému designu map dokáže šponovat napětí na maximum.

Zachátralé budovy, bažiny, křoví a skvělý zvukový design tady společně vytváří hmatatelný pocit strachu, nebezpečí a očekávání. Střílení je tu navíc úderné a má váhu, přičemž každá zbraň působí odlišně a uspokojivě. O tradiční western sice nejde, ale to ve výsledku vůbec nevadí. Hunt se o divoký západ otírá víc než dost a hlavně jde o jednu z nejzajímavějších a nejpovedenějších PvPvE akcí za poslední roky. Jedinečný a intenzivní zážitek zaručen.