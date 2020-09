Nečekaný hit Among Us spojuje Městečko Palermo a Secret Hitlera v jeden vynikající zážitek

21. 9. 2020 18:30 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

Among Us je hra, která vstala z mrtvých. Ne ale pokojně a bez fanfár jako Ježíš, který prostě odvalil kámen a byl pryč. Multiplayerová vesmírná detektivka ten kámen zvedla nad hlavu, zabila s ním osm Římanů a vznesla se k nebesům na jetpacku za doprovodu americké národní hymny.

Tuhle hru hned po jejím vydání v roce 2018 hrálo sotva 20 lidí. Dneska se číslo současně hrajících přeživších blíží 400 tisícům a Among Us atakuje třetí příčku na seznamu nejhranějších her na Steamu. S tím se samozřejmě pojí nesmírná popularita na Twitchi a YouTube.

Já si nejnovější fenomén konečně taky vyzkoušel a můžu vám říct, že tohle není žádný Flappy Bird. Popularita Among Us je naprosto zasloužená, protože pod obyčejným zevnějškem se skrývá výtečná hra.

Slovíčko „výtečná“ tedy berte tak trochu s rezervou, protože je to zároveň hra extrémně limitovaná v tom, co vám vlastně dovolí a nedovolí dělat. Základ je úplně jednoduchý: Na vesmírné lodi, která je rozbitá až hanba, pobíhá partička zděšených kosmonautů a snaží se všecko rychle opravit, než je nějaká díra vcucne do vakua. Korigují navigaci, vynášejí smetí, zapojují elektrické dráty a tak dále, a tak dále.

Svoje plavidlo by naprosto bez problémů zachránili, kdyby nebylo jednoho maličkého háčku: Jeden z nich je zrádce (nebo je těch zrádců dokonce ještě víc). Tenhle maličký barevný Jidášek se tváří, jako že nic, naoko taky přikládá ruku k dílu, opravuje to i ono… A celou tu dobu čeká na svou příležitost.

Když ve dvou lezete do reaktoru, abyste opravili únik radiace, nikdy si nemůžete být jistí, že vašemu kolegovi z helmy zničehonic nevystřelí odporně dlouhý mimozemský jazyk a neusekne vám hlavu. Pokud uploadujete klíčové soubory do počítače a zrovna kvůli tomu nic nevidíte, modlete se, že za sebou neuslyšíte měkké astronautí krůčky a cvaknutí odjištěné pistole.

Paranoiou páchnoucí vesmírní mužíčci se samozřejmě neznámé hrozbě dokážou bránit. Pokud naleznou mrtvé tělo nebo zmáčknou speciální tlačítko svolávající nouzovou schůzi, spustí se hlasování o tom, kdo je podle většiny vinen. Demokraticky označený nešťastník je vyplivnut do chladného vesmíru. Pakliže to byl vrah, vyhrávají členové posádky. Pakliže ne, právě mu usnadnili práci.

Hráli jste někdy Městečko Palermo? Pak asi moc dobře víte, jaký typ zážitku vás tady čeká, a ještě přesnější očekávání si utvoří ti, kteří si někdy vyzkoušeli excelentní karetní hru Secret Hitler. V ní totiž existují pokročilejší mechaniky, pomocí nichž lze zrádce poměrně bezpečně identifikovat, a Among Us nabízí to samé, když se například některý člen posádky vykašle na opravování potrubí a místo toho stráví celou hru na číhané u kamerového systému.

zdroj: Innersloth

Hlasování o viníkovi je, tak jako v obou zmíněných párty hrách, pochopitelně tou nejvyhrocenější fází každé partie. „Viděl jsem ho, jak se podezřele toulá kolem ošetřovny, a o minutu později tam naleznu mrtvolu!“ sípá jeden z lidových žalobců. „Lodi docházel kyslík a tys běžel na druhou stranu, místo abys to opravil!“ kontruje jeho zamýšlený cíl a hovor na Discordu se proměňuje v inscenaci Dvanácti rozhněvaných mužů.

Někdo zkrátka vždycky lže a kdo umí líp lhát, ten vyhraje. Dokonce i když nějaký svědek objeví vraha přímo u těla a vykřičí to do celého světa, nic není ztraceno: Stačí ostatní přesvědčit, že žalobníček si vymýšlí nesmysly, aby zakryl stopy svých vlastních prohřešků.

Tady se hodí upozornit na jednu základní vlastnost Among Us: Je daleko lepší hrát s přáteli, kteří s vámi hovoří skrz nějakou hlasovou aplikaci, protože hádky a osočování zdaleka nefungují tak dobře, když hrajete s neznámými internetovými individui a pod tlakem ostrého časového limitu se snažíte svoje argumenty formulovat písemně.

Hra je velmi rychlá, velmi nenáročná a velmi levná.

Potřeba hrát s kamarády může být problém, protože čím víc lidí v partičce máte, tím je to větší zábava. Among Us lze úplně klidně hrát třeba i v pěti lidech, ale lepší je, když jich seženete maximálních deset. A přilákat takové množství kamarádů, to už není nic jednoduchého, i když je můžete nalákat na tři klíčové vějičky: Hra je velmi rychlá, velmi nenáročná a velmi levná.

Proč se vlastně na tu chvilku nesejít, když vám jedna partie zabere pět, deset minut? Proč neříct i nehráčům, kteří doma nemají žádnou nadupanou mašinu, když Among Us poběží i na bramboře nebo na mobilu a člověk se ji snadno naučí metodou pokus/omyl? A proč by oni měli odmítnout, když za privilegium, které smrt udušením či tepelným šokem dozajista představuje, stačí zaplatit 4 eura?

Hra navíc dokáže být zajímavá i dlouhodobě, protože jakmile změníte mapu, veškeré zažité automatismy se rázem vytrácí, vy se místo dobře známé stanice touláte v nepřehledném bludišti a vůbec netušíte, kterým směrem byste se měli otáčet v nervózním očekávání vrahovy kudly.

Vrah se zase postupně naučí používat pokročilejší schopnosti – místo prostého vraždění sabotovat stanici nebo lézt do běžným kosmonautům nepřístupné ventilace, a bleskově se tak pohybovat po celé lodi. Taktika se vyvíjí a je výrazný rozdíl hrát s partičkou začátečníků a pak s lidmi, kteří trochu vědí, co dělají. Ale i amatéři můžou profíka v prvním hlasování snadno odsoudit k smrti.

Among Us rozhodně není prvním podobným pokusem ztvárnit sociální detektivku, ale její přístupnost je obrovskou výhodou. Je fajn se občas na drátě přeřvávat i s někým, kdo vám obvykle špatnou muškou nepije krev u Call of Duty. A že se vlastně hádáte o blbosti, o tom, který pixelovitý barevný panáček zabil jiného? O to přece nejde. Hlavní je, že se hádáte spolu.