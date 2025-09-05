Dojmy z Gamescomu: World of Tanks: Heat je hrdinská střílečka s tanky pro lidi s pomalejšími reflexy

Wargaming se letos pokusil odbočit od zajeté válečné techniky odvážnějším směrem v robotickém battle royale Steel Hunters, a šeredně se mu to vymstilo. I tak ale masivní studio, které pod sebou sdružuje populární World of Tanks, World of Warships a World of Warplanes, experimentuje s dalšími hrami. Jednou z nich je nedávno představený World of Tanks: Heat, kterou jsem si mohl vyzkoušet na letošním Gamescomu.
O co jde? De facto o hrdinskou střílečku s tanky, která by mohla nalákat především lidi, kteří se chtějí odreagovat u pár kol a mají radši pomalejší tempo (a tanky!). Ve hře je několik rolí od podpory přes střelce až po útočnou. Ty ovlivňují vaše schopnosti. Na začátku jsem volil právě střelce, který dokáže vystřelovat zpomalovací pasti. Ultimátní schopností je pak rentgenové vidění, které vám odhalí slabiny nepřátelských tanků.
Tank si můžete vylepšovat modulárními upgrady. Nabízejí zajímavá dilemata, protože nejsou jen o bonusech, ale i postizích nebo praktických technikách. Lepší dalekohled vám odemkne třeba vyšší přiblížení. Tvrzená hlaveň sice zvýší poškození, ale zpomalí přebíjení, takže můžete hodně experimentovat s buildem, který bude odpovídat vašemu způsobu hraní.
Celá hra bude free-to-play s tím, že za mikrotransakce by měly být k dostání pouze kosmetické předměty jako je maskování a podobně. Všechny tanky půjdou odemknout čistě hraním.
Reaktivní pancíř
Velmi sympaticky na mě působila samotná akce. V arénách 10 na 10 jsme se přetahovali s nepřáteli o kontrolní body. Mapy jsou kompaktnější, než na co jste zvyklí z velkých World of Tanks, což nutí jít častěji do střetu.
I tak je ale tempo akce výrazně pomalejší než u jiných hrdinských stříleček. Mezi střelami máte klidně 10vteřinové přebíjecí okno, takže hra spíše než hbité reflexy odměňuje rozvážnost, správné načasování a přesnou mušku – trefa do pancíře nenadělá takovou paseku jako zásah slabého místa nebo pásů.
Podle mě je taky dobře, že po Steel Hunters v Unreal Enginu 5 běží World of Tanks: Heat na proprietárním enginu Wargamingu. Tanky vypadají parádně, potěší i zničitelné prostředí a malé detaily, jako jsou stopy v písku po pásech a podobně.
Hra celkově působí jako příjemný vstupní bod pro nováčky, kterým oslavy 15 let World of Tanks připadají zastrašující a obtížné pro naskočení do rozjetého vlaku. Fakt, že vás čeká jen zlomek tanků a nemusíte zdlouhavě odemykat různé třídy za odlišné měny, je ideální důvod, proč do fenoménu vklouznout právě s Heat.
zdroj: Wargaming
Samozřejmě, že herní trh je hrdinskými střílečkami dostatečně nasycený a World of Tanks: Heat nebudou mít výhodnou startovní pozici. Na druhé straně, v kolika z nich si zahrajete s tankem a nepotřebujete v nich reflexy 14letého mistra esportu?
Heat má vyjít někdy v příštím roce na PC, PS5 a Xbox Series X/S.