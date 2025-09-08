Dojmy z Gamescomu: Slavný pirát v Davy x Jones ztratil hlavu, ale možná najde vlastní žánr

Kdyby mi někdo před Gamescomem řekl, že jedním z nejzajímavějších letošních zážitků bude hra o pirátovi, kterému uřízli hlavu, asi bych se jen shovívavě pousmála. Jenže přesně to nabízí Davy x Jones, nový projekt polského studia Parasight, které debutovalo před třemi lety slovanskou pohádkou Blacktail.
I tentokrát berou notoricky známou legendu a přetáčí ji do vlastní, lehce bizarní podoby. Na paškál si teď vzali vládce všech moří Davyho Jonese, který se po zradě a popravě ocitá v podmořském očistci, kde jeho hlava a tělo existují odděleně. Výsledkem je akční hra, která se snaží spojit rychlý rytmus Doomu s pirátskou mytologií. A zatímco na papíře tahle kombinace zní jako fór na jeden večer, ve skutečnosti se na dně oceánu schovává víc nápadů, než byste možná čekali.
zdroj: Parasight
Jonesovo tělo ovládáte přímo z pohledu vlastních... tedy vlastně fyzicky absentujících očí, kdežto lebka Davy krouží kolem vás, trousí sarkastické hlášky a občas přiloží ruku (respektive čelist) k dílu. Vtipy fungují zhruba napůl – někdy jsou hlášky trefné, jindy spíš jen ve zběsilém tempu akce tříští vaši pozornost.
Komediální tón ovšem podkresluje o dost vážnější rovina. Místní Truhla Davyho Jonese není jen karikatura, ale prostředí, které dokáže působit doopravdy zlověstně. Z vraků lodí, zamrzlých okamžiků a deníků padlých námořníků se skládá mozaika ztracených duší, a hra se tak snaží držet balanc mezi groteskou a temnotou. Ne vždycky se to daří, ale snaha tu byla, je a snad i bude.
Základem cesty za pomstou zlotřilému Černovousovi bude samozřejmě boj. Parasight se netají inspirací v Doom Eternal a podobnost je zřejmá na prvních pár kostlivců. Zastavit se znamená umřít. Všechno se rychle hýbe, střídáte zbraně, řetězíte útoky. Sekáte hákem, střílíte z pistole, házíte vlastní lebkou konkurenčním umrlcům přímo do obličeje. Byť to zní bizarně, v praxi mají souboje svérázný rytmus a švih, který vám rozhodně zvedne tep.
Jenomže právě tehdy se zároveň začnou ozývat rezervy rané verze. Boj na blízko působí lehce gumově a špatně se při něm odhaduje dosah Jonesových útoků. V chaosu na obrazovce v záplavě nepřátel se snadno přestanete orientovat, někdy dokonce ztratíte i svou hlavu, což je sice vtipná metafora, ale pro hratelnost spíš problém. Bossové naštěstí působí lépe než zástupy běžných nepřátel – kraken s hromadou chapadel dokáže být opravdu impozantní, i když spíš kvůli spektáklu než kvůli designu samotného souboje.
Kromě boje stojí za zmínku i prostředí. Truhla není jen sérií arén, ale vizuálně zajímavý očistec, kde se střídají džungle, trosky přístavů nebo ostrovy plující v prázdnu. Parasight má zjevně cit pro malebnost, která zvlášť vynikne, když se na chvíli zpomalí tempo a nechá vás se jen kochat okolím.
Každý správný pirát potřebuje svou kocábku, kterou je v tomto případě Abby, napůl loď, napůl velryba. Designově velmi povedené plavidlo, kam postupně dosazujete vlastní nemrtvou posádku, která je posléze schopná na dálku přiložit ruku k dílu pomocí masivních kanónů.
Atmosféru drží i hudba, která střídá epické námořní motivy s agresivními rytmy, kde mi ale trochu chybí pořádné námořnické odrhovačky. Technicky hra na Gamescomu působila překvapivě hotově, i když občasné propady snímků a nepřehlednost ukázaly, že na finální ladění je ještě čas.
Davy x Jones se totiž vydává do předběžného přístupu, kam budou postupně přibývat nové oblasti, bossové i mechanismy. Cena s každým updatem poroste, takže kdo na palubu Abby naskočí hned, zaplatí míň. Na začátku proto Parasight hru nabízeli za zaváděcích „ďábelských“ 6,66 dolaru, což je sice vtipné, ale důležitější bude, jestli studio zvládne dodržet tempo slíbených rozšíření. Blacktail sice ukázal, že dokážou přetavit zajímavou legendu do funkční hry, ale tady se pouštějí do mnohem akčnějších vod a konkurence mezi boomer shootery je tvrdá.
Davy x Jones se rozhodně nestane automatickým hitem. Působí zatím spíš jako experiment, který má jasný směr, ale ještě potřebuje pevnější ruku kormidelníka. Souboje mají tempo, ale chybí jim váha. Atmosféra funguje, ale příběh zatím drží pohromadě jen volně. Absurdní nápad s pirátem bez hlavy se nicméně nevyčerpal během deseti minut, naopak drží pohromadě díky tomu, že Truhla i samotná hratelnost nabízejí víc než jeden otřepaný vtip.
Pokud vás baví rychlé střílečky a nevadí vám sem tam ztratit hlavu, můžete se do předběžného přístupu na Steamu pustit hned teď. Zatím je to ale spíš příslib zajímavého pirátského dobrodružství než hotová hra, kdy bude hodně záležet na tom, jak Parasight zvládne následující měsíce.