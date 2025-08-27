Dojmy z Gamescomu: God Save Birmingham je opravdu tak dobrý, jak neuvěřitelně vypadá

Když jsem poprvé viděl záběry ze zombie survivalu God Save Birmingham, okamžitě jsem pojal podezření, že jde jen o vykonstruovanou ukázku z hraní, která vypadá až moc dobře, a hry se nikdy nedočkáme. Jaké proto bylo mé překvapení, že jsem si novinku od studia Ocean Drive mohl vyzkoušet na Gamescomu. A hlavně, že skutečně vypadá tak skvěle, jako na videu!
Je to samozřejmě prohlášení vedené s trochou nadsázky, protože na výstavě byla k dispozici ukázka z pre-alfy, která byla spíše technologickým demem a jakýmsi příslibem věcí budoucích.
Hra v tuhle chvíli ani krom obligátního „přežij do dalšího dne“ nemá žádný cíl. Probouzíte se v jedné z chatrčí věrohodně zpracovaného Birminghamu 14. století, akorát ulicemi krom bahna proudí také armády zombíků.
Co ale okamžitě udeří do očí, je až maniakální smysl pro detail. Od faktu, že druhů nemrtvých je obrovská spousta – u kostela narazíte na mnichy, ve šlechtickém sídle zase nemrtvé v bohatě zdobených šatech, dokonce jsem načapal i zombíka s kalhotami u kotníků, který se potuloval kolem kadibudky. Tvůrci přitom plánují mít ve hře jiné druhy hnijících nepřátel, které mají vliv i na hratelnost – třeba takové, kteří budou zakuti v plátové zbroji.
Vedle toho jsou skvěle zpracované animace. Ploužící se mrtvoly o sebe mohou zakopávat, ze schodů rozkutálený sud je rozrazí jako kuželky, skopnutí z cimbuří je sice nezabije, ale uvolní vám cestu. No a samozřejmě se do budov dostanou okny i dveřmi, pokud je nezabarikádujete.
Manikální smysl pro detail platí i pro crafting. Všechno trvá, což buduje adrenalin a napětí, protože rozdělat oheň a uvařit polévku není v cuku letu. Docela jsem zíral na animaci, kterak postava krájí mrkev a vy vidíte v reálném čase skutečně ukrojené kousky kořenové zeleniny plavat v kotlíku.
Tohle není Úsvit mrtvých
Je velmi příjemné taky hrát zombie hru s takto pomalým tempem. Nemrtví neumírají po stovkách, ba ani po desítkách, váš hrdina se při máchání píkou rychle vyčerpá, ani sprintovat nemůže kdovíjak daleko. Kvůli tomu je skutečně každý nemrtvý potenciálně smrtící, a to i přes jejich nemotornost a pomalou, šouravou chůzi.
Ostatně tvůrci mi řekli, že si zvolili středověké anglické město právě proto, že nechtěli ve hře žádné motorovky a střelné zbraně – každý protivník má být potenciálně smrtelnou hrozbou.
Kolikrát jsem si říkal, jak důmyslně nad plouživou armádou vítězím obyčejným ustupováním dlouhou uličkou a smrtícími výpady kopím, jenže... trefit se kopím není vůbec jednoduché, dokážete udeřit tak dvakrát, než musíte zase poodběhnout o pár kroků zpátky. Hlavně když jsem vždycky zacouval někam do rohu nebo jiné zombie přímo do rány.
A to je zkrátka konec. Podobně jako mě dostaly do svízele dveře, protože reagují na fyziku – můžete je tedy zabarikádovat nábytkem. Stejně tak s nimi ale nehnete, když se na ně navalí těla nemrtvých. Klaustrofobické chatrče jsou sice často zdrojem jídla, pití a surovin, jenže si musíte jó dávat pozor, jestli nemáte v patách šinoucí se hladovce.
zdroj: Kakao Games
Jsem moc zvědavý, do jaké podoby se podaří God Save Birmingham vycizelovat. Už teď působí sandboxová procházka městem parádně autenticky a na fyzice založená hratelnost je obrovská zábava. Tohle není žádný podfuk, ale poctivá hra od studia, které má jasnou vizi a nedělá zkratky.
God Save Birmingham má vyjít někdy v příštím roce na PC v předběžném přístupu.