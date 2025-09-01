Dojmy z Gamescomu: Bizarní chaos Kirby Air Riders obsahuje míň závodů, než byste čekali

Asi málokdo čekal, že se Nintendo rozhodne oživit spin-off Kirby Air Ride, zapomenutou hru z GameCube z roku 2003. Přesto Masahiro Sakurai sáhl do šuplíku a rozhodl se oživit koncept, který tehdy kritici odbyli pro přílišnou jednoduchost. Kirby Air Riders překvapivě necílí až tolik na děti, jako spíš na hráče, kteří mezitím dospěli a na původní hru v dobrém vzpomínají. V tuzemsku jich ale zrovna moc není.
Z půlhodinového dema si odnáším dojem, že výsledek bude přesně tak bizarní, barevný, chaotický, ale překvapivě komplexní, jak působí z nedávného Directu. Ovládací schéma je vlastně až dětsky prosté. Stačí vám dvě tlačítka a analogová páčka. B slouží k driftování a nabíjení boostu, Y k používání speciálních útoků. O zrychlování se stará hra sama, vy jen držíte směr a soustředíte se na používání schopností. Na papíře to zní banálně, ale už po několika minutách se ukáže, že tahle létající cibule má mnohem víc vrstev.
zdroj: Nintendo
Pokud sedíte ve stroji s křídly, můžete při skoku z rampy zatlačením páčky dolů vyletět do vzduchu a pokusit se o perfektní přistání. Úspěšné dosednutí v pravém úhlu vás odmění boostem, špatné načasování zpomalí. Když si k tomu přičtete možnost stroj roztočit pohybem páčky zleva zprava nebo Kirbyho klasické nasávání nepřátel pro nabíjení útoků, začne být rychle jasné, že zdánlivá jednoduchost je spíš maska.
V demu jsme dostali ochutnávku režimu City Trial pro šestnáct lidí. Pokud původní Kirby Air Ride něco proslavilo, pak právě tento mód, a nová verze ho masivně rozšiřuje.
Mapa zvaná Skyah je plovoucí ostrov plný zákoutí, ramp, tajných tras a událostí, které se spouští během pětiminutové honičky. Za tu dobu se snažíte posbírat co nejvíc bonusů: rychlost, drift, váhu, útok, obranu… Do toho přicházejí náhodné eventy, padající ostny z nebe, minizávody či arény s extra odměnami. A samozřejmě i možnost přelézt z jednoho stroje do druhého jediným stisknutím tlačítka.
Pět minut možná zní jako dost času, ale chaos na mapě je tak brutální, že uteče opravdu rychle. Po skončení městské zkoušky následuje stadion s jednou ze čtyř miniher. O těch se buď hlasuje, pokud hrajete v multiplayeru, v klání s počítačem řízenými protivníky vám je přihrají náhodně. Může jít o klasický závod, souboj v aréně, gurmánskou trasu se sbíráním jídla nebo zkoušku z plachtění.
Neexistuje žádná univerzální strategie, protože statistika, která vás korunuje v jedné minihře, vás může v další úplně potopit. V mém případě se build zaměřený na rychlost v arénovém derby motal jak nudle v bandě, naopak v pojídání jídla jsem dalece předčila všechny protivníky.
Finálové minihry jsou krátké, ale opět velmi intenzivní. Zúročíte v nich nabyté zkušenosti a power-upy z městské přípravky, ale taky můžou být poněkud frustrující, pokud vám zrovna nesednou.
Technicky vypadají Kirby Air Riders krásně. Switch 2 zvládá barevný kolotoč plynule a hravě, herní prostředí se míhá, září a vybuchuje, postavičky ve vozítkách se pyšní už z dálky jasně rozpoznatelnými animacemi. Problém je, že výsledný chaos může být nepřehledný až příliš. Ve vysokých rychlostech se děje tolik věcí, že nestíháte sledovat, co přesně se stalo.
Jednou z největších změn oproti původní hře je rozšíření Kirbyho kopírkovských schopností. Všichni hratelní hrdinové od krále Dedede po fanouškovské libůstky typu Susie mohou nasávat nepřátele a používat jejich schopnosti. Každý z roztomilých pidižvíků má navíc hned několik variant nebo kostýmů. Kirby je k dispozici hned ve čtyřech barvách, ostatní minimálně ve dvou.
Po půlhodině hraní mám pocit, že Kirby Air Riders jedou na tenkém ledě. Na jedné straně je to hra překvapivě hluboká, se spoustou možností, jak experimentovat se stroji, statistikami a schopnostmi. Na straně druhé působí místy až přeplácaně a chaoticky, kdy dětinským vzezřením hodně klame tělem.
Pokud vás baví adrenalin, chaos a kombinace roztomilosti se soutěživostí, čeká vás od 20. listopadu na Switchi 2 hodně zajímavý zážitek.