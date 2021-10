LEVEL #314: Umřít znovu a znovu

2. 10. 2021 8:34 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Podzimní nadílka her nezadržitelně klepe na dveře, za kterými však ještě chvíli hráči vysedávat nebudou. Letošní podzim už totiž přinesl návrat nejrůznějších větších či menších akcí, na kterých se konečně můžou vývojáři, novináři, hráči i všichni další potkat, podat si po letech ruce a podívat se, jak rok a půl v izolaci zamával se světem. Uniknout ze smyčky rutiny na home office je stejně důležité, jako se naučit rozbít smyčku v Deathloop nebo se vymanit z nadvlády vesmírného koření. Uzávěrku aktuálního čísla pak doprovodila i smutná událost v podobě úmrtí sira Cliva Sinclaira. O tom všem a dalším se dočtete v novém Levelu.

Call of Duty: Vanguard – Multiplayerové běsnění

Activision teď hlasitě řeší jiné problémy, ale ani ty nezabrání vydání nového dílu Call of Duty, které nás vrátí do doby 2. světové války. Slušnou porci herních módu a map rozprostřených po Evropě a Pacifiku doplní neméně zajímavá kombinace herních módů, které se ale podle všeho podobají skoro jako vejce vejci. Multiplayerovou betou se prostřílel Michal Zoubek, který se o svoje dojmy dělí v textu s jednou zásadní myšlenkou – nebylo by lepší se vrátit ke klasickému Call of Duty 2?

Nadšení a námaha – To se nějak zvládne

V novém díle svého povídání o zákulisí herního vývoje se Jarek Kolář z brněnského INGAME Studios podíval na plánování vývoje. Jako ve svých předešlých textech, i tady Jarek vychází ze svých bohatých zkušeností a demonstruje problematiku plánování vývoje na příkladu Mafia II. Jak se připravit na změny technologií? Jak zásadní je role art directora? Jak dokáže hru potopit zvolený engine a absence vertikálního řezu? Čtěte a učte se.

Tom Roller – Na cestě k úspěchu

Druhý nejlepší džob podle Toma Rollera je herní novinařina. Slovenský herní vývojář s ní má svoje zkušenosti, které začal sbírat už v devadesátých letech na Slovensku, kde s kamarády ze školy založil svoje první studio na outsourcing, jemuž se věnuje dodnes. Jak sám říká, už před dvaceti lety byli firma, která pracovala na dálku. Díky tomu se Tom dostal ke spolupráci se studii po celém světě a mezi jeho zkušenostmi nechybí ani spolupráce s Crytek nebo japonským Nintendem, na které nedá dopustit. Nejen o tom si s Tomem povídal Honza Horčík.

Dědictví Duny – Intriky a koření ve vesmíru legendární knižní série

Videohry jsou nedílnou součástí kultury a jedním z popkulturních fenoménů, který to dokazuje, je i knižní série Duna od Franka Herberta. Dostala přes papír a stříbrné plátno i do světa videoher, kde položila základy moderním real-time strategiím. S tím, jak se do světových i českých kin řítí nová filmová podoba okořeněná rukopisem režiséra Denise Villeneuva, stojí za to si připomenout, jak detailní a zásadní vesmírné dobrodružství Duna nabízí. Více se dozvíte z textu Ondřeje Gogely.

Humankind – Strategie podle Youtube

O recenzi nové 4X strategie Humankind se postaral Pavel Skoták, který má k tématu velmi blízko i pro svoji zálibu ve sledování youtuberů. Jenže to nejsou ledajací youtubeři – jsou to často lidé, na které není vůbec vidět, jejich obsah není postavený na senzacích ani těch nejhranějších hrách současnosti. V eseji doprovázející recenzi se s několika takovými youtubery seznámíte a dozvíte se, proč je dobře, že podobní lidé tvoří, a co můžou nabídnout. Hráčům i vývojářům, kteří hledají pozornost pro své tituly.

Deathloop – Nepřekonatelní Arkane

Silný autorský rukopis studia Arkane se dá jen stěží přehlédnout. Zvlášť, když se vine napříč herní historií už skoro dvacet let. Autoři série Dishonored nebo kultovního RPG Arx Fatalis se nesnaží o inovace, ale zdokonalují svůj recept na perfektní design jednotlivých úrovní, v nichž se pak hráči můžou s radostí sobě vlastní utápět. Pohled na historii a rukopis studia Arkane, stejně jako doprovodnou recenzi na fenomenální Deathloop, má na svědomí Jarda Tesák.

Rustler – Neodbytný středověk

Cítíte to? To je pěkně prosím středověk. Na žebříčku popularity je prý někde mezi pohlavními chorobami a Andrejem Babišem. Alespoň si to tedy myslí Jirka Pavlovský, který se ve své eseji, doprovázející recenzi na středověké GTA Rustler, podíval na problematiku středověkých her a vůbec středověkého zasazení z trošku jiné perspektivy a vynáší na světlo světa dobře známou pravdu – středověk je prostě jednoduchý a snadno uchopitelný. Ale žít v něm fakt nechcete.

Zvuk hraje prim – Má audio dostatek prostoru k životu?

Nenechte se zmást, hudební soundtracky nejsou to hlavní, o čem je v tomto textu řeč. Patří sice mezi herní zvuky, ale zdaleka nevystihují celkovou problematiku zvukotvorby, na kterou se ve svém textu podíval profesionální zvukař Karel Vaněk. Dočtete se nejen o tom, jak často se práci se zvukem nevěnuje dostatek prostoru nebo jak těžké je vymyslet zapamatovatelné a smysluplné zvukové efekty, ale také dostanete několik tipů na zajímavé hry postavené na práci se zvukem, nikoliv s hudbou.

Robloxu se daří – Uživatelé přicházejí, akcie rostou, starosti přibývají

Meziroční nárůst příjmů o 127 % je něco, co by si přál snad každý podnikatel. Pro Roblox Corporation jde ale o realitu, byť možná občas těžko uvěřitelnou. Tvůrci kreativní platformy Roblox teď mají plné ruce práce, aby svůj neustále rostoucí kolos zvládli ukočírovat, protože spolu s rostoucím množstvím obsahu a počtu jednotlivých komunit se na jejich platformě objevují i potenciální problémy. Kde se Roblox zastaví a jaké má vyhlídky? Dozvíte se v textu Ondry Kocha.

Strejda Clive – Odešel muž, který změnil svět

Sir Clive Marles Sinclair se dožil krásného věku jedenaosmdesáti let, přičemž až do posledních chvil zůstával aktivním kutilem a tvůrcem. Jeho příběh vizionářského tvůrčího ducha se začal psát už během studií na základní škole. Málokdo tehdy tušil, že tento anglický hardwarový vizionář nakonec pomůže Velké Británii (a vlastně i zbytku planety) vychovat celou generaci herních autorů, kteří se do tohoto světa dostali právě díky jeho výtvorům, především pak ZX Spectrum. Jeho životní příběh, úspěchy, neúspěchy i osobitý přístup k vývoji nových zařízení rozebírá ve svém textu Pavel Dobrovský.

Rybkova nora – Jak jsem uviděl barvu

ZX Spectrum bylo přelomovým strojem nejen v Británii, ale také u nás. Byť šlo v podstatě o vývojový mezikrok, stal se z něj legendární stroj, pro nějž se později vžilo označení “gumák”. O jeho technologií i způsobech, jakým se Clive Sinclair stroj spolu s kolegy stvořil, a v čem byly jeho slabé stránky, píše ve svém vzpomínkovém článku Michal Rybka.

