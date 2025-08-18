COUGAR FV270: Když se herní skříň stane výstavkou

V době, kdy si je většina sestav na první pohled podobná jako vejce vejci, přichází COUGAR FV270 – skříň, která se nebojí být jiná. Nabízí nejen špičkový airflow a dostatek místa pro nejvýkonnější komponenty, ale hlavně představí tvůj hardware jako umělecké dílo.
Design, který tě upoutá na první pohled
FV270 není jen skříň. Je to panoramatická vitrína. Díky zakřivenému temperovanému sklu a polyhedrálnímu designu máš 270° výhled na svoji mistrovskou práci. Ať už se kocháš nejnovější grafickou kartu s vodním chlazením nebo sbírkou figurek, tahle skříň je připravená to ukázat světu.
- Midi Towerformát s ocelovou konstrukcí
- Podpora desekod Mini ITX po E-ATX a CEB
- Vertikální i horizontální montáž GPU(až 420 mm)
- ARGB podsvícenípro maximální efekt
Airflow, který zvládne i pekelný overclocking
FV270 umí pojmout až 9 ventilátorů, z toho jeden 120mm ARGB je už součástí balení. Díky šikmému umístění ventilátorů proudí vzduch efektivněji a tišeji. A pokud jedeš na vodě – žádný problém. Skříň podporuje vodní chlazení a má dostatek prostoru i pro větší radiátory.
- výška chladiče: 180 mm
- Prachové filtry a cable managementincluded
- Zdroj ve spodní části– mimo horké zóny
FV270 Luminous Rotating Platform: Tvoje sbírka si zaslouží pozornost
A teď přichází gamechanger. COUGAR ke skříni nabízí volitelný doplněk – Luminous Rotating Platform. Tato rotující podsvícená plošina uvnitř skříně je určena pro vystavení sběratelských předmětů, figurek nebo čehokoliv, co ti zrovna udělá radost.
- Rozměry:220 × 65 × 164 mm
- Nosnost:až 1 kg
- Napájení:Pogo pin s ARGB
- Spotřeba:jen 2,2 W
Tvoje PC se tak s každým zapnutím stane osobní galerií, která se hýbe, svítí a dokonce i vypráví příběh.
Proč FV270? Protože tvoje sestava si zaslouží víc než jen krabici
✅ Styl, který zaujme – nejen na fotkách, ale i IRL
✅ Výkon bez kompromisů – airflow, modularita, prostor
✅ Personalizace – rotující platforma, RGB, vertikální zapojení GPU
✅ Prémiové materiály – sklo, ocel, precizní zpracování
Zaujalo tě to? Mrkni na DATART a zjisti víc:
Luminous Rotating Platform – DATART
COUGAR FV270 není jen skříň. Je to poselství. A pokud chceš, aby se tvůj setup přiblížil budoucnosti – FV270 je ta správná volba.