Sledujte Fight Club #744 o Dawn of War a Warhammeru ve hrách

Games Workshop rozdává licence na svoji wargamingovou stolní hru Warhammer 40,000 vlevo vpravo. Výsledkem je nejen spousta knih, seriálů a chystaných filmů, ale taky her. Ať už jde o návrat strategie Dawn of War IV, akční řež Space Marine nebo RPG Dark Heresy, Warhammer 40K se stává popkulturním fenoménem, který hrozí pohltit i Hvězdné války. O tématu se baví ti nejpovolanější – Aleš s Jakubem
Začínáme klasicky v 16:00. Sledovat nás můžete živě na našem YouTube, kde taky můžete pokládat otázky do chatu. Lze nám je taky zaslat na adresu podcast@games.cz.