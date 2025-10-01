Sledujte Fight Club #744 o Dawn of War a Warhammeru ve hrách
zdroj: Vlastní

Sledujte Fight Club #744 o Dawn of War a Warhammeru ve hrách

1. 10. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz |

Games Workshop rozdává licence na svoji wargamingovou stolní hru Warhammer 40,000 vlevo vpravo. Výsledkem je nejen spousta knih, seriálů a chystaných filmů, ale taky her. Ať už jde o návrat strategie Dawn of War IV, akční řež Space Marine nebo RPG Dark Heresy, Warhammer 40K se stává popkulturním fenoménem, který hrozí pohltit i Hvězdné války. O tématu se baví ti nejpovolanější – Aleš s Jakubem

Začínáme klasicky v 16:00. Sledovat nás můžete živě na našem YouTube, kde taky můžete pokládat otázky do chatu. Lze nám je taky zaslat na adresu podcast@games.cz.

 

Smarty.cz
Tagy:
podcast Warhammer 40,000 Fight Club
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí

Nejnovější články