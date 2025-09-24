Sledujte Fight Club #743 o hororové renesanci

Hororová série Silent Hill zažívá recenzi. Po dlouhých letech, kdy značka ležela ladem a rodila jen nepodarky, jsme dostali fantastický remake Silent Hill 2 a neméně povedený Silent Hill f. Okrajový žánr tak slaví renesanci návratem slavných značek, třeba v podobě nového Resident Evilu Requiem, které jsou silnější než kdy dřív. O hororových hrách debatuje Šárka, Jakub a Aleš.
Do diskuze se můžete zapojit i vy, stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme jako obvykle v 16:00.