Sledujte Fight Club #743 o hororové renesanci
zdroj: Vlastní

Sledujte Fight Club #743 o hororové renesanci

24. 9. 2025 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz |

Hororová série Silent Hill zažívá recenzi. Po dlouhých letech, kdy značka ležela ladem a rodila jen nepodarky, jsme dostali fantastický remake Silent Hill 2 a neméně povedený Silent Hill f. Okrajový žánr tak slaví renesanci návratem slavných značek, třeba v podobě nového Resident Evilu Requiem, které jsou silnější než kdy dřív. O hororových hrách debatuje Šárka, Jakub a Aleš.

Do diskuze se můžete zapojit i vy, stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme jako obvykle v 16:00.

Nejnovější články