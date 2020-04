V květnu se díky PS Plus a Games with Gold stanete pány minionů a těžkých strojů

PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox 360

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Jako každý poslední týden v měsíci se i tentokrát dozvídáme o hrách, které jsou nabízené zdarma k předplatnému PlayStation Plus a Games with Gold na konzolích PlayStation 4, Xbox One a Xbox 360. Nabídka je i tentokrát pořádně pestrá, i když kvalita některých titulů by mohla být větší…

PlayStation Plus

Obě hry obsažené v předplatném na PlayStationu 4 platí za krále svého žánru, což ale může znamenat všelicos. V případě Cities: Skylines a žánru budovatelských strategií není pochyb o silné pozici této pět let staré hry. Akorát už byla v tolika slevách a akcích na všech možných platformách, že tato nabídka přichází poněkud pozdě. Přesto, pokud vás Cities: Skylines doteď míjely, jednoduše je musíte vyzkoušet.

Druhá hra je mnohem novější a vlastně jde o poslední díl své série. Farming Simulator 19 je německá simulace farmaření, která ještě nenašla pořádného konkurenta a platí tak rovněž za krále žánru. Absence skutečné konkurence bohužel může za to, že poslední ročník nijak zásadně neposouvá sérii kupředu. Změny jsou minimální, ale stále jde o zábavný titul.

Až do čtvrtého května máte možnost přivlastnit si hry z dubnové nabídky, kterými jsou fantastické závody DiRT Rally 2.0 a neméně skvělá akční adventura Uncharted 4: A Thief's End. A kromě toho je na PlayStationu 4 do šestého května zdarma hra Journey a první tři díly série Uncharted v Uncharted: The Nathan Drake Collection. K jejich získání nepotřebujete předplatné PS Plus.

Games with Gold

Na Xboxu One (a z poloviny i Xboxu 360) se v průběhu následujících týdnů prostřídají čtyři hry, mezi kterými najdete dva novější a dva starší kousky. Pouze na Xboxu One si od začátku do konce května můžete přidat do knihovny arkádové závody V-Rally 4, které se ale Kylotonnu moc nepovedly a studio by udělalo líp, kdyby se drželo jen svých zlepšujících se WRC.

Od 16. května do 15. června bude rovněž pouze na Xboxu One k dispozici Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr. Spojení oblíbeného žánru diablovek s úžasným světem sci-fi Warhammeru sice zní parádně, ale čekali jsme něco víc než jen průměrnou hru.

Zbylé dva tituly už umí rozchodit jak Xbox One, tak i Xbox 360. Jen ve druhé polovině příštího měsíce se naskytne příležitost skočit po originálním RPG Overlord II, ve kterém se stáváte pánem desítek minionů s různým zaměřením dovedností. Nevím, jak vy, ale já na Overlorda vzpomínám s láskou a mrzí mě, že se série nedočkala dalšího dílu (ne, Overlord: Fellowship of Evil opravdu nepočítám).

...,zdroj: Codemasters

A nakonec něco pro fotbalové fanoušky a nostalgiky. V první půlce května se vrátíte do devadesátek, tedy období, kde se zrodily největší fotbalové série. Dodnes to přežily jen FIFA a PES, ale tehdy se o místo na výsluní přetahovaly minimálně tři série. Jednou z nich je i Sensible Soccer, jejíž díl Sensible World of Soccer bude už zítra v nabídce Games with Gold.

A co se minulé nabídky týče, dnes je poslední den pro vyzobnutí Project CARS 2 na Xboxu One a Toybox Turbos na obou generacích konzole od Microsoftu. Na bundle dvou her skvělé RPG série Knights of Pen and Paper máte čas až do 15. května.