Dubnové Games with Gold a PS Plus nadělují výborné Uncharted a prvotřídní závodní simulátory

PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox 360

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Spousta vydavatelů a vývojářů se nám snaží pomoct v boji proti nudě v „domácím vězení“ tím, že dávají své hry do slev, bundlů, nebo úplně zdarma. Nesmíme ale zapomínat ani na služby, které máme dlouhodobě předplacené, ať už jde o počítačový Xbox Game Pass a Uplay+, nebo konzolové Games with Gold a PlayStation Plus, kterých se týkají následující řádky.