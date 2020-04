Zůstaňte doma, hrajte na PlayStationu. Sony rozdává kolekci Uncharted a Journey

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Třináct let, šest různých režisérů. Filmové Uncharted nám Sony slibuje už dlouho, jeho produkce je nicméně dosti komplikovaná. Podle posledních zpráv by příběh Nathana Drakea měl do kin dorazit 5. března 2021, ale po odchodu Travise Knighta opět nemá režiséra. Ovšem podle představitele mladého Nathana by se dlouhé čekání mohlo vyplatit. celý článek