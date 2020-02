Předplatitelé PS Plus a Games with Gold dostanou v březnu Sonica, kolosy a Batmana

PlayStation 4 Xbox One Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

V kinech právě teď běží film, který u kritiků sice moc neboduje a asi ani nebude aspirovat na Oscary, ale diváci na něj chodí v houfech a postarali se tak o jednu z neúspěšnějších filmových adaptací videohry všech dob. Řeč je samozřejmě o bleskurychlém modrém ježku Sonicovi, který je součástí obou předplatných na PlayStationu 4 a Xboxu One.

Sice to může vypadat, že se Sony s Microsoftem dohodli, protože málokdy se jim v jeden měsíc sejdou dvě „stejné“ hry, ale spíš zcela nezávisle uviděli příležitost. Spousta diváků po opuštění kina dostane chuť zahrát si starého dobrého Sonica a konzole jim to zkraje příštího měsíce umožní.

Na PlayStationu 4 si od 3. března budete moct stáhnout Sonic Forces z roku 2017, kde se klasická 2D plošinovka přepíná do 3D, a i když to může znít lákavě, ve výsledku to taková sláva bohužel nebyla.

Stejnou práci s kamerou uměl už Sonic Generations z roku 2011, který je zároveň o něco lépe hodnocený. Na Xboxu One a Xboxu 360 ho dostanete v období od 16. do 31. března.

PlayStation ke svému Sonicovi přidá výtečný remaster skvělé akční adventury Shadow of the Colossus, ve které budete šplhat po kolosálních obrech a cítit se opravdu hrozně, když tato nevinná stvoření ubodáte k smrti. Ale pro lásku prostě uděláte cokoliv.

PlayStation se v poslední době omezuje jen na dvě hry, ale tentokrát pro vás má malinký bonus. Od dnešní 17. hodiny do neděle si všichni předplatitelé PS Plus mohou vyzkoušet chystanou multiplayerovou akci Predator: Hunting Grounds, ve které se někteří hráči stanou Predátory a jiní jejich lidskými protivníky.

Na Xboxu One bude po celý měsíc k mání kompletní adventura Batman: The Enemy Within, ve které Bruce Wayne řeší návrat Hádankáře, ale vrásky mu budou dělat i další staří známí včetně Jokera.

V první půlce měsíce si na obou generacích konzole Xbox vyzkoušíte díl série Castlevania s podtitulem Lords of Shadow 2, ve kterém se Drákula vrací na svůj hrad, nabírá ztracenou sílu a chystá se porazit Satana.

Poslední hrou pro Xbox One dostupnou v druhé půlce března a první půlce dubna je Shantae: Half-Genie Hero, sympatická plošinovka, ve které se titulní hrdinka ohání svými dlouhými vlasy a proměňuje se v mocná zvířata.

V případě obou předplatných máte ještě pár dní na přivlastnění únorových her. Na PlayStationu 4 jimi jsou kolekce Bioshocku a The Sims 4, na Xboxech TT Isle of Man, Call of Cthulhu a Star Wars: Battlefront z roku 2004.