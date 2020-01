Únorové PS Plus míří pod vodu i do VR, Games with Gold za Lovecraftem

PlayStation 4 Xbox One Xbox 360 PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Sony v únoru poruší své nepsané pravidlo, dle kterého máte členstvím v programu PlayStation Plus nárok na dvě hry zdarma každý měsíc. Tentokrát totiž dostanete hned tři – ale k jedné z nich budete potřebovat PS VR. Vlastně jich dostanete hned pět, stejně jako v případě lednového Uncharted je tu totiž i jedna kolekce. Na Xboxu One se drží klasické čtyřky, jsou tu závody, záhady i zázraky. A Star Wars! Zase.

V únorovém PlayStation Plus na vás čeká lákavá nabídka v podobě BioShock: The Collection. Ta samozřejmě obsahuje všechny tři remastery střílečkových adventur z pohledu první osoby včetně dodatečného obsahu. Jmenovitě vás tedy vezme do hloubek podmořského města Rapture v BioShocku a BioShocku 2 a pak naopak vysoko do mračny poletující Columbie v BioShocku Infinite. Za uplynulou generaci se z nich stala slušná klasika, takže byli byste tak laskavi a konečně si je zahráli?

Pak tu máme jednoho oslavence. Série The Sims bude mít v únoru 20. narozeniny, což znamená, že už je budou považovat za dospěláky i v Japonsku, ale především vás zvou na svou party. A jako dárek dostanete základní The Sims 4. V tomto případě ovšem právě bez dodatečného obsahu, který vás vyjde na mnoho dalších tisícovek, pokud ho budete chtít mít kompletní.

A do třetice je tu již zmiňovaná virtuální realita v podobě Firewall Zero Hour, 4v4 taktické střílečky, která podle všeho potřebuje nahnat do headsetů všechny jeho hráče pro nadcházející start další sezóny Operation: Black Dawn. Černý úsvit přinese také novou mapu na ropné plošině a hodně intenzivní multiplayerové akce.

Všechny vyjmenované tituly si budete moct vyzvednout mezi 4. únorem a 2. březnem, takže máte ještě pár dnů na to si dojít pro lednovou kolekci s Nathanem Drakem a šílený kozí simulátor.

Co se únorových Games with Gold, máme tu obligátní čtveřici, jako obvykle dvě hry z aktuální generace a dvě hry v rámci zpětné kompatibility s Xboxem 360. Závodní hru s motorkami TT Isle of Man, která reprodukuje legendární okruh po ostrově, si můžete odkliknout od 1. do 29. února. Letos na to máte jeden den navíc!

Tuto a podobné záhady kosmu můžete zkusit vyřešit v lovecraftovské adventuře plné šílenství Call of Cthulhu. Dobře, budete řešit spíše záhadnou smrt celé rodiny na odříznutém ostrově, ale podle naší šestkové recenze bude možná záživnější se zamýšlet nad tím přestupným rokem a jak naložit s tím bonusovým dnem. Volání Cthulhu budete moct vyslechnout mezi 16. únorem a 15. březnem.

Míříme do vod zpětné kompatibility. Z Xboxu 360 k nám míří hack-and-slash spin-off Fable Heroes, který můžete hrát až se třemi dalšími hráči spolu či proti sobě. K hrdinům Albionu se můžete zařadit od 1. do 15. února. Nebo samozřejmě i potom, v knihovně vám jako obvykle zůstanou.

A posledním pánem na holení je Star Wars: Battlefront – ten z roku 2004, který tehdy vyšel ještě na prvním Xboxu. Vezme vás na většinu legendárních bojišť prvních šesti epizod Hvězdných válek a vybrat si dokonce můžete i stranu, obejít se ovšem budete muset bez online multiplayeru. K vyzvednutí od 16. do 29. února.

To by bylo z našeho zpravodajství ke konzolovým předplatným pro dnešek vše, těšit se na vás budu zase za měsíc.