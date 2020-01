PS Plus otevírá 2020 s kozou a Uncharted, Games with Gold plížením a Batmanem

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Máme tu nový rok, staré pořádky ale zůstávají a ani v lednu nemůžeme vynechat obligátní hry zdarma z konzolových předplatných. Zatímco na PlayStation 4 vás Sony tento měsíc obdaruje trilogií se sympatickým dobrodruhem Nathanem Drakem v hlavní roli a jedním netradičním, leč vcelku provařeným simulátorem. Microsoft pro předplatitele na Xboxu One a PC přichystal trochu od Batmana, od stealthu, bojovky, a dokonce i nějaké to Lego a Hvězdné války.

Lednové PS Plus tedy obsahuje Uncharted: The Nathan Drake Collection od Naughty Dog. Trilogii akčních adventur inspirovaných Indiana Jonesem a Larou Croft asi netřeba dlouze představovat a vzhledem k tomu, o jak ceněnou exkluzivitu PlayStationu jde, nenajde se patrně ani moc hráčů, kteří s ním ještě neměli tu čest. Pokud jste si ale konzoli pořídili třeba teprve nedávno, nebo ji dokonce našli pod stromečkem, určitě jde o novodobou klasiku, která stojí za vyzkoušení. Balíček obsahuje Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves a Uncharted 3: Drake’s Deception.

Druhou lednovou hrou je pak ulítlý Goat Simulator, kde první housle hraje koza a ty druhé šílená fyzika. S rohatou hrdinkou musíte páchat co největší chaos a… to je zhruba všechno. Ale lepší než simulátor chleba, ne? Obě hry si budete moct vyzvednout mezi 7. lednem a 3. únorem, máte tedy posledních několik dní na získání Titanfallu 2 a motorkových závodů Monster Energy Supercross.

PS Plus máme odbyté a nyní je na řadě lednová nabídka Games with Gold pro všechny předplatitele Xbox Live Gold a jeho obdoby pro PC v podobě Game Pass Ultimate. Jako obvykle tu máme dvojici her z Xboxu One a dvojici se zpětnou kompatibilitou z Xboxu 360 a trochu specifičtější časy k získání her do vaší knihovničky.

Prvním z lákadel je stealthová Styx: Shards of Darkness, byť si k lákadlu můžete dle Adamovy pětkové recenze přimyslet výrazné uvozovky. Před dvěma lety ji počastoval následujícím hodnocením: „Neslaná a nemastná hra bez nápadů i tahu na branku a se spoustou nedodělků. Shovívavé a nenáročné fanoušky stealth her sice na chvíli zabavit dokáže, ale i ti by si měli počkat na slevu. Všichni ostatní, ať se raději vrátí k Dishonored a Hitmanovi.“ Pokud vás to neodradilo, je k dispozici od včerejška do 31. ledna.

Mezi 16. lednem a 15. únorem se budete moct vrátit pro změnu do Gothamu s Batman: The Telltale Series. Oproti sérii Arkham nesbírala zdaleka tak nadšená hodnocení, ale pořád jde o solidní komiksovou hru, jen podle poněkud ohraného mustru Telltale.

Co se zpětné kompatibility týče, z Xboxu 360 dorazí klasická bojovka Tekken 6 (k vyzvednutí do 15. ledna) a Lego Star Wars II: The Original Trilogy (16.–31. ledna). Ta by se letos měla dočkat reimaginace v podobě Lego Star Wars: The Skywalker Saga, která by k původním šesti epizodám měla rozkostičkovat ještě nejnovější tři.