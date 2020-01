Humble Bundle nabízí Europu Universalis IV se 17 DLC za cenu jednoho rozšíření

- Deskové hry Autor: Patrik Hajda

Počítačová série grand strategií Europa Universalis by možná nikdy nevznikla, kdyby ještě před ní neexistovala stejnojmenná stolní hra, která vyšla už v roce 1993 (byla extrémně dlouhá, vyloženě na několik dní). Chtělo to čtyři díly její videoherní adaptace a desítky rozšíření, než se deskovka dočkala nové verze. Europa Universalis: The Price of Power nemá s původní hrou mnoho společného, zato s počítačovou sérií sdílí hodně. celý článek