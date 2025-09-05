Zlatan skoro už i v ledničce. EA Sports FC 26 nabídne tým složený výhradně z legendy

EA Sports FC 26 slibuje, že tým naslouchal fanouškům a přinese zlepšení na základě jejich odezvy. Zároveň se s novým dílem k EA vrací Zlatan Ibrahimović, který se stal tváří ultimátní edice. Návrat to byl překvapivý, protože vztah mezi fotbalistou a EA byl dříve na ostří nože. Společnost se ale zjevně rozhodla, že si ho hodlá udobřit, proto kromě ultimátní edice vytáhla ještě jeden trumf.
V novém ročníku se objeví klub Zlatan FC, který je složený výhradně ze Zlatanů. Jde o manifestaci letitého vtipu, kdy útočník kdysi pronesl, že by zvládl uhrát všech 11 pozic. A nyní tahle švédská senzace dostane konečně šanci, aby to dokázala všem nevěřím Tomášům.
„Zlatan je rád, že se konečně může projevit ve všech oblastech na hřišti. Fanoušci už nebudou muset rozhodovat, kdo bude hrát na jaké pozici, protože na každé z nich budou mít k dispozici toho nejlepšího hráče – mě,“ uvedl manažer, brankář, útočník, obránce i záložník v jedné osobě.
Tým se kromě naklonované legendy vyznačuje i jedinečnou vizuální identitou v kombinaci s černo-růžovými dresy, které zdobí výrazné velké Z. S talentovaným kádrem se fanoušci potkají v režimu Výkopu, kde ho najdou v kategorii zbytku světa. Jde proto spíše o „legrácku“, která je gestem značícím start nové éry vztahu mezi ním a značkou EA Sports FC.
„V EA Sports FC jsme hrdí na to, že v našich hrách spojujeme nejlepší fotbalové kluby světa, a jako dlouholetý fanoušek Zlatan FC jsem nadšený, že si tým odbude svůj debut v digitální podobě. Naše komunita dlouho volala po návratu Zlatana, takže jsme nadšení z toho, že budou moci převzít kontrolu nad tímto slavným klubem a jeho významnými hráči, jako je Zlatan, Zlatan a Zlatan,“ řekl ředitel značky James Salmon.
EA Sports FC 26 vychází snad na všechny aktuální myslitelné platformy 26. září. Lidé, kteří si objednají ultimátní edici, dostanou týdenní náskok a na hřiště vyběhnou už 19. září.
Někteří nicméně už přístup mají a do éteru se dostávají informace o tom, že studio znovu neaktualizovalo systém tiskových konferencí v kariérním režimu, ale naopak přidal další stadiony, jako je Allianz Arena Bayernu Mnichov a Stadio Diego Armando Maradona.