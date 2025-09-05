Zlatan skoro už i v ledničce. EA Sports FC 26 nabídne tým složený výhradně z legendy
EA Sports FC 26 slibuje, že tým naslouchal fanouškům a přinese zlepšení na základě jejich odezvy. Zároveň se s novým dílem k EA vrací Zlatan Ibrahimović, který se stal tváří ultimátní edice. Návrat to byl překvapivý, protože vztah mezi fotbalistou a EA byl dříve na ostří nože. Společnost se ale zjevně rozhodla, že si ho hodlá udobřit, proto kromě ultimátní edice vytáhla ještě jeden trumf.

V novém ročníku se objeví klub Zlatan FC, který je složený výhradně ze Zlatanů. Jde o manifestaci letitého vtipu, kdy útočník kdysi pronesl, že by zvládl uhrát všech 11 pozic. A nyní tahle švédská senzace dostane konečně šanci, aby to dokázala všem nevěřím Tomášům.

EA Sports FC 26 – Zlatan FC zdroj: EA

„Zlatan je rád, že se konečně může projevit ve všech oblastech na hřišti. Fanoušci už nebudou muset rozhodovat, kdo bude hrát na jaké pozici, protože na každé z nich budou mít k dispozici toho nejlepšího hráče – mě,“ uvedl manažer, brankář, útočník, obránce i záložník v jedné osobě.

Tým se kromě naklonované legendy vyznačuje i jedinečnou vizuální identitou v kombinaci s černo-růžovými dresy, které zdobí výrazné velké Z. S talentovaným kádrem se fanoušci potkají v režimu Výkopu, kde ho najdou v kategorii zbytku světa. Jde proto spíše o „legrácku“, která je gestem značícím start nové éry vztahu mezi ním a značkou EA Sports FC.

EA Sports FC 26 - Odhalení
Novinky
Víc než jen nové soupisky. EA Sports FC 26 slibuje revoluci na základě odezvy fanoušků

„V EA Sports FC jsme hrdí na to, že v našich hrách spojujeme nejlepší fotbalové kluby světa, a jako dlouholetý fanoušek Zlatan FC jsem nadšený, že si tým odbude svůj debut v digitální podobě. Naše komunita dlouho volala po návratu Zlatana, takže jsme nadšení z toho, že budou moci převzít kontrolu nad tímto slavným klubem a jeho významnými hráči, jako je Zlatan, Zlatan a Zlatan,“ řekl ředitel značky James Salmon.

EA Sports FC 26 vychází snad na všechny aktuální myslitelné platformy 26. září. Lidé, kteří si objednají ultimátní edici, dostanou týdenní náskok a na hřiště vyběhnou už 19. září.

Někteří nicméně už přístup mají a do éteru se dostávají informace o tom, že studio znovu neaktualizovalo systém tiskových konferencí v kariérním režimu, ale naopak přidal další stadiony, jako je Allianz Arena Bayernu Mnichov a Stadio Diego Armando Maradona.

