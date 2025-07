Zlatan Ibrahimović se vrací do EA Sports FC 26 jako tvář ultimátní edice

15. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vztah mezi Zlatanem Ibrahimovićem a fotbalovými hrami od EA byl donedávna všechno, jen ne harmonický. V roce 2020 se slavný švédský útočník otevřeně pustil do Electronic Arts kvůli tomu, že bez jeho svolení využívá jeho podobu v sérii FIFA. Někdejší spory jsou ale zřejmě zažehnané a dnes už je všechno jinak: Zlatan se stává oficiální tváří ultimátní edice EA Sports FC 26.

„Řekli jste si o něj. Zlatan se vrací!“ oznámila EA s typickou dávkou sebevědomí, když odhalilo obal chystaného ročníku. Ať už si fanoušci říkali, o co chtěli, Zlatan je zpět a v hlavní roli.

Presenting your #FC26 Ultimate Edition Cover. See the full reveal July 16: https://t.co/5s9nHPPxcw pic.twitter.com/BsoYcqY7Vr — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 14, 2025

Celá situace je o to zajímavější, že se před pár lety zdálo, že si Ibrahimović u EA nadobro zavřel dveře. Fotbalista bosensko-chorvatského původu si stěžoval, že EA využívá jeho jméno a obličej bez povolení. Podle jeho slov nebyl součástí hráčské asociace FIFPro, která licence EA obvykle propůjčuje, a tudíž prý nikdo neměl právo jeho podobu ve hře použít. Spor tehdy rezonoval nejen mezi hráči, ale i v mainstreamových médiích, a spekulovalo se, že Zlatan ze série úplně zmizí.

Situace se ale nakonec uklidnila, pravděpodobně po zákulisních jednáních mezi EA a klubem AC Milán, za který Zlatan v té době nastupoval. Ibrahimović se tak v soupiskách objevoval až do Fify 23, kdy zároveň v 41 letech ukončil svou profesionální kariéru.

A nyní, v roce 2025, se s velkou slávou vrací — nejen jako pamětihodná legenda, ale rovnou jako oficiální hvězda na obálce. Zároveň s tím se zařadí mezi ikony, tedy do prestižní kategorie hráčů s mimořádným otiskem ve fotbalové historie. Válečná sekera je tak snad nadobro zakopaná. Anebo byla nabídka zkrátka příliš lákavá na to, aby ji Zlatan odmítl.

Úplné představení EA Sports FC 26 proběhne ve středu 17. července v 18:00 našeho času. Fanoušci se tak brzy dozvědí, co nového se na ně v chystaném ročníku chystá. I když zatím nemáme oficiální datum vydání, úniky naznačují, že by hra mohla dorazit 26. září na platformy Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a 5, PC a také na konzole Switch a Switch 2.