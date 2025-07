Fotbalová hra přepsala pravidla. Rematch skóruje i mezi lidmi, které fotbal nezajímá

10. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Z fotbalové šílenosti Rematch od tvůrců Sifu se stal hit, který od svého vydání v červnu nečekaně zabodoval s miliony prodaných kopií a obrovskou základnou stabilních hráčů i díky Game Passu. A to ve hře zatím není crossplay, který by propojil hráče napříč platformami! Je skvělé, že Rematch poslal míč do šibenice zkostnatělým fotbalovým hrám, které každoročně s minimálními změnami jen opráší soupisky.

Překvapivě ale hráči ani tvůrci nejsou fotbaloví fanatici. Data, která má studio Sloclap k dispozici, hovoří jasně: hra dělá radost hlavně hráčům online kompetitivních her, kterým fotbal nemusí nic říkat.

Což tak trochu platí i o samotných vývojářích. „Spousta lidí v týmu se o fotbal vůbec nezajímá. Když jsme ale ve studiu uspořádali první turnaje v Rematch, i ti největší skeptici za mnou přišli a říkali: ‚Teď už chápu. Fotbal mě nezajímá, ale tahle hra mě fakt chytla.‘ Myslím, že to je právě tou týmovou dynamikou a hratelností – funguje i na lidi, co jinak fotbalovým hrám neholdují,“ řekl v rozhovoru pro Eurogamer šéf studia Pierre Tarno.

Jeho slovům odpovídá i nečekaný úspěch a široká hráčská základna. „Hra oslovila lidi, kteří nejsou hardcore hráči. Často nesledují novinky, nesbírají informace o chystaných titulech. Vědí o Fifě, čekají na každoroční vydání Call of Duty a o Rematch se dozví spíše náhodou. Z naší strany to chce čas, hodně komunikace, ale často se o hře dozvídají ústně, třeba od přátel,“ vysvětluje Tarno.

Jako u všech kompetitivních titulů, i tady se postupně meta mění a vyvíjí. Střídají se populární taktiky, hráči se zlepšují a učí nové triky. Sloclap mezitím pilně pracují na novém obsahu a i onom velmi žádaném crossplayi.