Fotbalový Rematch skóruje: Milion prodaných kopií a miliony hráčů díky Game Passu

Novinka Rematch od studia Sloclap, známého jinak především díky netradiční akci Sifu, zaznamenala během prvního týdne po vydání pozitivní ohlasy i prodejní úspěch. Arkádový fotbal stihl prodat přes milion kopií a zároveň oslovit přes tři miliony unikátních hráčů. K rychlému rozšíření výrazně přispělo zařazení do nabídky předplatného Xbox Game Pass.

Za méně než týden odehráli hráči 11,8 milionu zápasů a vstřelili celkem 55,6 milionu gólů. Podle aktuálních čísel v době psaní článku po trávníku zrovna pobíhá víc než 26 tisíc hráčů na Steamu, což potvrzuje silnou komunitní základnu - ve špičce k němu každý den usedá kolem 80 tisíc lidí.

Studio Sloclap ve své zprávě zveřejnilo i další působivou statistiku: 33,5 milionu asistencí a 69,1 milionu zákroků brankářů. „Tohle je teprve začátek,“ napsali vývojáři v poděkování fanouškům. „Díky, že jste s námi - na hřišti i mimo něj!“

Rematch has officially reached 3M unique players!



For those keeping score, that's

- 11.8M matches played

- 55.6M goals scored

- 33.5M assists

- 69.1M saves



This is just the beginning.

Thank you for being with us, in and out of the pitch!#rematch pic.twitter.com/jUc6ZlwgPY