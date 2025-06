Pod radarem: Akční fotbal od tvůrců Sifu, poklidné rybaření i obnova světa po Plague Inc

21. 6. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Cast n Chill – Prut, naviják, vlasec, loďka, vy a váš úlovek v poklidném rybaření

Simulátory rybaření nejsou ničím novým, stejně jako fakt, že je dnes rybaření obsažené i ve hrách, v nichž byste to vůbec nečekali. Nebo je kolem nich vystavené celé RPG - jako třeba v nedávném Nice Day for Fishing.

Cast n Chill není ničím z toho. Tady vás nečeká ani precizní simulace, ani nečekaná hratelnost. Je to velmi poklidná hra s malebným pixel artem, kde prostě jen trávíte čas v loďce pohupující se na jezeře a sem tam něco zaháčkujete.

S vaším počátečním prutem a návnadou chytíte jen ty nejchabější kousky, ale jejich prodejem si vyděláte na lepší vybavení a postupně naplníte katalog pěti desítkami ryb, včetně velmi vzácných kousků, které se nenechají lehce chytit.

Přidejte si k tomu odemykání nových míst k lovu i fakt, že v loďce můžete mít pejska, který vás upozorní na čerstvý úlovek pod hladinou, a je o skutečnou pohodičku postaráno. Podtrhne ji už jen možnost nechat hru lovit na pozadí za vás, když se třeba potřebujete trochu pověnovat práci.

Steam – 365 korun

Len's Island – Sólový i kooperativní survival plný ostrůvků, dungeonů i prvků tower defense

Len’s Island po dlouhé době opustil předběžný přístup jako plnohodnotný survival v otevřeném světě, v němž kraluje voda. Vás ale nezajímají mořské hlubiny, takže si postavíte vor a začnete cestovat od jednoho ostrůvku k druhému.

Na ostrovech něco natěžíte, vyrobíte si z toho o fous lepší vybavení a vydáte se dál. Jednou jistě najdete trochu větší ostrov, kde se usadíte a začnete si tvořit jednu z mnoha svých základen, které musíte ochránit před útoky nepřátel.

Nechybí možnost farmaření, a budete dokonce vyrážet i do dungeonů plných monster, pastí i hádanek. Celé to završují příběhové questy i možnost zahrát si tento opěvovaný survival v kooperaci až osmi hráčů. Líbí?

Steam – 720 korun

Rematch – Akčně pojatý, čistě onlinový fotbal od tvůrců Sifu

Máte rádi fotbal, ale realistické simulace nejsou úplně tím, čím chcete trávit čas? Pak jste možná cílovkou studia Slocap, které dříve dalo světu skvělou mlátičku Sifu. Jejich Rematch totiž sice stojí na základních premisách fotbalu, ale nesnaží se ho simulovat.

Místo toho láká na akční sport o fous podobnější třeba takovému Rocket League. I Rematch je totiž čistě onlinová záležitost, kde budete hrát proti ostatním hráčům, nebo klidně s nimi v rámci jednoho týmu.

Hratelnost navíc není postavená na statistikách hráčů, ale stejně jako Sifu na vaší vlastní šikovnosti, kdy ale nemá být problém vykouzlit s míčem efektní triky. A nemusíte tu řešit nějaké fauly ani ofsajdy, zkrátka nic, co by vás zdržovalo od kontaktního souboje plného gólů.

Steam – 620 korun PlayStation 5 – 590 korun Xbox Series – 720 korun

Peak – Přežijte šplhání na vrchol díky svým kamarádům

Věděli jste, že je poslední dobou docela trendy horolezectví? S tematikou lezení vychází překvapivé množství her a Peak je další z nich. Jde na to ale trochu jinak. Místo sólového překonávání vertikálních překážek – které je tu i tak možné – vsází na kooperaci až čtyř hráčů.

Se svými kamarády si vzájemně pomůžete vylézt na horu uprostřed ostrova, ať už tím, že pro ostatní zatlučete do skály skoby, hodíte jim lano nebo jim jednoduše podáte pomocnou ruku. Musíte si dávat pozor na výdrž i hlad, ale i na jiná nebezpečí, než představuje obligátní strmý pád.

Stejně tak budete v kooperaci muset dávat pozor na vzdáleností ovlivněný chat. Pokud se příliš vzdálíte od skupiny, nikdo vás neuslyší volat o pomoc… Třešničkou na dortu je 24hodinový systém obměny náhodně generované hory, na kterou budete šplhat, takže nouze o nové výzvy tu opravdu nebude.

Steam – 185 korun

Date Everything – Randěte s čímkoliv, co se nachází ve vašem domě…

Název této hry není nijak přehnaný. Date Everything vás skutečně nechá randit s čímkoliv. Tedy čímkoliv, co se nachází ve vašem domě. Máte zálusk na svoji postel? Co se takhle lépe poznat s ledničkou? Podaří se vám usmířit s požárním hlásičem? Jakou špínu na vás asi vytáhne pračka? Nebo si snad pohrajete s deskovkou? No a pak je tu i taková ta porcelánová nádoba v koupelně…

Je to bizarní, ale vlastně o něco méně díky tomu, že jsou všechny předměty zastoupené plně nadabovanými humanoidními postavami, navíc se vcelku slavným dabérským ansámblem, s nimiž se dáte do řeči a povedete konverzace na nejrůznější témata.

Vaše sbližování s každým ze stovky (!!!) předmětů může vyústit minimálně ve tři různé konce a díky sbírce si udržíte přehled o tom, s kým (čím) jste se už pokusili navázat vztah a kdo (co) na své objevování ještě čeká. Pokud už máte dost běžných her, tohle by vás na chvíli mohlo zahojit…

After Inc: Revival – Survival strategie od tvůrců legendární Plague Inc

Zatímco v Plague Inc jste si hráli na chorobu s cílem vymýtit lidstvo (a mohli jste být cokoliv od viru přes zombíky až po Planetu opic), v nejnovější hře stejného studia After Inc: Revival tomu bude přesně naopak. Tady už proběhla zombie apokalypsa a vaším úkolem je znovu vybudovat společnost ve světě stále zamořeném nemrtvými.

Je to minimalistická strategie, v níž žonglujete s nedostatkovými zdroji, budujete základny, cvičíte vojáky a postupně zabíráte jednu lokaci nevelké mapky za druhou. Činíte tak v rámci několika kampaní rozdělených do dílčích scénářů, které neustále přitvrzují, kladou vám pod nohy čím dál tím víc nemrtvých a jiných překážek.

Hra je plná voleb s nejrůznějšími následky a než se nadějete, skončí nedlouhý scénář zdárně či nezdárně, a vy se přistihnete, jak jdete na další (nebo ten zpackaný opakovat). Nechybí ani denní výzvy, a protože je hra teprve v předběžném přístupu, bude další obsah teprve následovat.

Než si ale After Inc pořídíte, můžete si ho směle vyzkoušet na mobilních telefonech, kde je k dispozici již od loňského roku a zdarma, pokud si tedy vystačíte jen s naprostým základem. Není to tak převratný kousek jako Plague Inc, ale zabavit umí.

Steam – 435 korun V předběžném přístupu minimálně do začátku roku 2026. Od loňského roku také na mobilních telefonech s Android a iOS (s nákupy v aplikaci).

Nightmare Frontier – Americká noční můra v extrakční tahovce

Každý tehdy mířil za oceán prožít si ten svůj americký sen, ale jediné, co tam našli, byla noční můra. Ne, to není popis dnešní Ameriky, i když by docela seděl, ale alternativní Ameriky z první poloviny 20. století, kterou ovládla monstra a alchymistická magie.

S její pomocí, a samozřejmě i s pomocí dobou inspirovaných zbraní, se pustíte do taktických bitev plných komb, kde bude vaším úkolem to nepřehnat. Jak budete navštěvovat jednu lokaci za druhou, budou vás k sobě vábit lákavé odměny. Ale k čemu vám budou, když se nedožijete rána?

Proto si musíte včas říct dost, bojů zanechat, naplno si užít posbírané poklady a teprve pak se vydat mezi další noční můry, a ještě více zesílit. No a když vyloženě selžete, dáte si to celé znova, a snad lépe. Zkrátka nový roguelite v zajímavém prostředí a nevšedně zakomponovaným úprkem z akce.