Ibrahimović zjistil, že je ve FIFA 21 - novinky 48. týdne

29. 11. 2020 13:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden se toho událo celkem dost, ale většina by dala jen na krátké heslovité zprávičky. Z těch velkých událostí asi nejvíce překvapila podivná roztržka Zlatana Ibrahimoviće s EA Sports o ožívání jeho podoby.

Ve videu se tak ve zkratce dozvíte, co všechno za tím možná stojí, ale i jestli to má šanci na úspěch. Další novinka se týkala stálic našich týdenních novinek. Jedno je o Cyberpunku 2077, protože CD Projekt stále zvládá na nás házet nové informace. No a druhá je nedávno vydaná Valhalla. Mezi to máme pár souhrnných novinek, co se týkají PlayStation 5.

Tak mrkněte na naše video a nebo si přečtěte jednotlivé novinky. To už je na vás.