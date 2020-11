Launch PlayStationu 5 byl nejsilnější v historii platformy

Launch nové generace konzolí provází na obou stranách potíže s nedostatkem kusů, což pro celou řadu hráčů z velké herní události, jaká se opakuje zhruba jednou za sedm let, učinilo spíše fiasko. V Sony mají přesto důvod k oslavám, protože zájem o PlayStation 5 překonal veškerá očekávání.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.