Slavní fotbalisté zjistili, že jsou ve Fifě, a rozhodli se to prošetřit

Člověk by řekl, že i pro někoho hrami nepolíbeného je prakticky nemožné ignorovat každoroční vydávání sportovních titulů. Konkrétně fotbalová FIFA je jednou z nejsilnějších značek obecně, přeci jen je kopaná se zhruba třemi a půl miliardami fanoušků nejpopulárnějším sportem na světě.

Tím spíš by měli být o existenci Fify a toho, jak hra vypadá a funguje, velmi podrobně obeznámeni samotní fotbalisté, že? Jenže jak se ukazuje, není to úplně pravda a i hvězdy formátu Zlatana Ibrahimoviće v problematice sportovních videoher trochu plavou.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me