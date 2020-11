Kopie Cyberpunku unikly do světa, pozor na nechtěné spoilery

23. 11. 2020 10:19 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vydání Cyberpunku 2077 ještě před několika týdny spadalo na 19. listopad, CD Projekt ale i přes oznámení, že hra dosáhla gold statusu a je připravená na lisování, odložil termín launche na 10. prosince. Onoho 19. listopadu jsme se aspoň dočkali nové epizody Night City Wire, kterou pro vás Aleš s Bětkou okomentovali v našem streamu. Někteří šťastlivci se ale nemuseli spokojit s videem.

Zatímco na zahraničních webech v minulém týdnu konečně vyšla preview a první dojmy z hraní, na sociálních sítích se objevily i první fotografie ze skladů, které dokázaly, že fyzické kopie Cyberpunku jsou již připraveny k prodeji. Jako tradičně to ovšem znamená jen krůček k tomu, aby se pár disků záhadně ztratilo a aby hra ještě před svým oficiálním vydáním započala svůj vlastní život na divokých internetech.

zdroj: Reddit

Už o víkendu se na YouTube objevil krátký 20minutový stream z PS4 verze hry, v němž si hráč zvolil cestu Nomáda a ukázal alespoň první krůčky v dlouho očekávaném titulu. Video následně zmizelo, ale jak už to bývá, jeho záloha se následně začala objevovat na různých fórech a sociálních sítích.

Ačkoli jde pro řadu hráčů o prakticky první „živý“ pohled na verzi pro PlayStation 4, je stále třeba mít na paměti, že se nejedná o finální produkt. Poslední odklad zjevně zapříčinily horečnaté práce na Day One patchi, který má vyřešit množství chyb a problémů i poté, co gold build zamířil do lisoven. Je tedy více než vhodné se videím vyhnout a počkat si na zhodnocení verze, která se 10. prosince (snad!) objeví v obchodech.

Podobně jako v případě The Last of Us: Part II a řady jiných her teď bohužel přichází čas, kdy bude brouzdání po internetu adrenalinovým zážitkem. Očekávám, že příběhové spoilery na sebe nenechají dlouho čekat a můžeme jen doufat, že narativní rozhodnutí CD Projektu nenaruší citlivé hráčské vnímání světa jako poslední dílo Naughty Dogu a že Cyberpunk přijde na svět v podstatně lepší atmosféře.