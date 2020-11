HW test Assassin's Creed Valhalla: Výkon grafických karet, rozbor grafických detailů

25. 11. 2020 17:52 | Hardware | autor: Jiří Svák

Nový Assassin's Creed patří do várky prvních titulů, které přicházejí na trh při obměně konzolových generací. Takové hry mají na krku poměrně obtížnou situaci: Musí si poradit s velkým rozpětím hardwarových konfigurací, od již zastaralých Xboxů One S přes mezigeneraci „One X“ a „Pro“ až po next-gen v podobě PlayStationu 5 a Xboxu Series X, s nímž se vývojáři pochopitelně snaží přinést vizuální upgrade. A samozřejmě je třeba připočíst i tradiční release na PC.

Když se však novému Assassínovi podíváte pod kapotu, zjistíte, že se nic zásadního nezměnilo. Valhalla běží na multiplatformním enginu AnvilNext 2.0, který se představil v osmém díle Assassin's Creed Unity již v roce 2014. Od té doby prošel několikerým technologickým upgradem, ale stále jde o stejný podvozek.

zdroj: Vlastní foto autora

Assassin's Creed Valhalla tak výkon next-genu využije spíše pro podporu vyššího rozlišení 4K (i na nových konzolích však stále dynamického – v případě náročných scén se může hra uchýlit k dočasnému vykreslování v nižším rozlišení), vyšší cílové snímkové frekvence (60 FPS) a zase o kus detailnějších textur. Efekty ray tracingu, s novou generací konzolí tolik skloňované, hra nenabídne.

To se samozřejmě týká i PC verze, což má pro majitele herních počítačů jednoduchou implikaci: Pokud váš hardware stačil i na díly Assassin's Creed Origins či Odyssey, měl by si teoreticky poradit i s novou Valhallou. Jak dobře, to si ukážeme v testech.

Neznamená to však, že byste se neměli těšit na vizuální hostinu. AC Valhalla dokáže ohromit a scenérie otevřeného světa umí zpracovat excelentně, což dosvědčil Honza Slavík ve své recenzi. Jak hra vypadá při jednotlivých nastaveních, probereme ve srovnání detailů.

Assassin's Creed Valhalla: Nastavení hry a HW požadavky

Grafická nastavení jsou svými možnostmi velmi podobná předcházejícím dílům Assassin's Creed, ale vůbec to není na škodu. Jednotlivé položky jsou rozděleny do logických celků jako „Obecné“, „Svět“, „Prostředí“, „Textury“ a je jich přiměřené množství, takže ani PC laik se v nich neztratí.

Navíc je doplňuje textová i vizuální nápověda, která každou volbu krátce vysvětlí a ukáže změnu na screenshotu, a to včetně odhadu vlivu na zaplnění video paměti. To se pomalu stává u ubisoftích her standardem (podobně to vypadá třeba i ve Watch Dogs nebo Ghost Recon), stále ale má smysl to vyzdvihovat – spousta jiných vývojářů se má v tomhle směru ještě co učit.

Nápověda u jednotlivých nastavení ukáže vliv volby na vizuál i zaplnění grafické paměti | zdroj: vlastní

Klasickým nastavením typu FOV, limit FPS nebo režim zobrazení sekundují i položky, které jsme ve starších hrách tolik nevídali. Jde o možnost navolit si takzvaný Render Scale, tedy odlišné interní rozlišení, ve kterém engine hru vykresluje, zatímco zobrazovací rozlišení zůstane nezměněné. Hodnoty nad 100 % znamenají vyšší rozlišení, než je to zobrazovací (jde vlastně o obdobu supersamplingu), nižší číslo naopak rozlišení hry poměrově sníží. Dá se tím zvýšit kvalita obrazu, anebo nahnat chybějící výkon. Ani v jednom případě ale neutrpí čitelnost položek menu a inventáře, ty se vykreslují nativně.

Díky Render Scale si můžete nastavit vykreslování hry ve vyšším nebo nižším rozlišení, rozlišení zobrazení se tím ale nezmění. | zdroj: vlastní

Na tuhle volbu byste si však měli dát pozor při prvním spuštění. Osobně mi hra nastavila Render Scale na 70 %, takže se výkon zdál skvělý, ale za cenu ztráty pixelů, což bylo ihned poznat při prvním průchodu benchmarkem.

Druhou položkou stojící za zmínku je Adaptive Quality, tedy adaptivní kvalita. Už podle názvu je zřejmé, co nastavení dělá: Podle náročnosti scény upravuje za běhu grafické detaily, aby hra zůstala plynulá. Pokud se potýkáte s výkonnostními problémy, po Render Scale to může být druhá možnost, jak nahnat FPS. Anebo se samozřejmě se uchýlit ke snížení grafického presetu, to už je na vás.

Presetů je ve hře pět a označují se jako Low, Medium, High, Very High a Ultra High. Nic vám ale nebrání si jednotlivé volby upravit podle svého. Na displejích s vysokým DPI například můžete ubrat vyhlazování, čímž získáte výkon navíc a v obraze to téměř nepoznáte.

zdroj: vlastní zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Hra se se svými hardwarovými požadavky rozpíná od low-endu až po high-end. Pokud máte už na dnešní poměry nevýkonnou sestavu, stále byste měli být schopni hru rozběhat alespoň ve Full HD. Ale platí to i obráceně: Výkonné PC nový Assassin's Creed pěkně potrápí, pokud se rozhodnete pro 4K.

Chválím Ubisoft za jasné odkrytí hardwarových požadavků. Oblíbené kategorie Minimální a Doporučené bez bližší specifikace řeknou většinou jen málo o tom, jakého nastavení a cílového výkonu se týkají. Vývojáři Valhally ale prezentují u každého hardware i odhad, v jakém grafickém presetu, rozlišení a v jakých FPS hru rozběhá.

zdroj: Ubisoft

Na provoz hry ve Full HD při 30 FPS by vám údajně měla stačit i karta třídy GeForce GTX 690 se 4 GB VRAM, grafika úrovně GTX 1060 by vám pak měla dovolit zvednout detaily na High. Na 4K si nicméně budete muset připravit highendovou RTX 2080. Zajímavostí je, že kromě nejnižšího nastavení požaduje hra podle vývojářů SSD. Pokud se chcete bavit o vlivu konzolí na PC hraní, bude to právě tento případ.

Výkon grafických karet v Assassin's Creed Valhalla

Pro testování jsem využil naši sestavu s procesorem Intel Core i9-9900K na platformě Z390 se 32 GB RAM DDR4 (3600 MHz CL 17) a pěticí grafických karet. Pro podrobnější informace přikládám tabulku komponent. Za zapůjčení testovacího hardware děkujeme společnostem CZC.cz, Gigabyte, HyperX a MSI!

Testovací sestava CPU Intel Core i9-9900K

8 jader / 16 vláken, takt 4,7 GHz allcore MB Gigabyte Z390 Aorus Pro MSI GTX 1650 SUPER Gaming X MSI RTX 2060 Gaming Z 6G Gigabyte GTX 1660 SUPER OC 6G MSI RTX 2070 Super Ventus OC MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio RAM 4× 8 GB DDR4, 3600 MHz, CL 17, Dual Channel (HyperX Predator HX436C17PB4AK4/32) Chladič Scythe FUMA 2 PSU Seasonic Focus Plus Gold 850 W Úložiště Samsung 970 EVO 500 GB NVMe SSD (OS)

Samsung 860 EVO 500 GB SATA SSD

Samsung 860 PRO 512 GB SATA SSD Monitor Acer predator XB1, 27", 4K Ovladače Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.10.1 Oct19 (AMD)

GeForce 457.30 (Nvidia) OS Windows 10 Pro v2004

zdroj: vlastní zdroj: vlastní

Jako testovací scénu jsem zvolil integrovaný benchmark hry, který zachycuje průlet nad městečkem u břehu řeky. Objevují se tak zde sekvence se spoustou NPC, hustá zástavba, voda i výhledy do krajiny.

Hra byla nastavena na nejvyšší preset, tedy Ultra High. Pro potřeby testu jsem položky Render Scale a Adaptive Quality ponechal vypnuté, respektive Render Scale nastavil na 100 %. Hru jsem prověřil ve třech nejčastějších rozlišeních, tedy Full HD (1080p), QHD (1440p) a 4K/UHD (2160p).

zdroj: vlastní

Podle doporučených požadavků na grafickou kartu by na 60 FPS při nejvyšším nastavení detailů měla stačit grafika GeForce GTX 1080, což je v generaci Turing karta RTX 2060. Ta nicméně podle našeho testu Valhallu zvládne na 56 průměrných FPS, nad 60 se přehoupla až karta o třídu a půl vyšší, tedy RTX 2070 Super.

Ultra High detaily každopádně vyžadují minimálně 6 GB VRAM, jak ukazují výsledky benchmarku na screenshotu níže. U čipu GTX 1650 Super, který disponuje pouze 4 GB paměti, je vidět jasný výkonnostní sešup pod hranici hratelnosti.

Na Ultra High detaily ve Full HD budete potřebovat kartu s nejméně 6 GB video paměti. | zdroj: vlastní

Už ve QHD (1440p) se ukazuje relativní náročnost hry na grafickou kartu. Nad 60 FPS zvládne toto rozlišení na nejvyšší detaily pouze RTX 2080 Ti, tedy dřívější úplný high-end, optikou dneška by to pak byla vyšší střední třída v podobě RTX 3070. Oboje je však velmi drahý hardware, který doma jen tak někdo nemá. Nicméně s lehkým snížením detailů (nebo přetaktováním GPU) by si s QHD v 60 FPS poradila i RTX 2070 Super.

zdroj: vlastní

Nároky na paměť ale nijak zásadně nestoupají, pořád se pohybují kolem hranice 6000 MB, takže i 6GB grafické karty si s hraním ve 1440p poradí.

Assassin's Creed Valhalla – nároky na VRAM ve QHD | zdroj: vlastní

To už ale přestává platit v rozlišení 4K, kde se potřeba VRAM blíží k 7 GB. Hraní ve 2160p tak bude doménou pouze 8GB karet. Znova je to v grafu níže pěkně vidět: RTX 2060, o třídu výkonnější grafika než GTX 1660 Super, dosahuje ve 4K téměř stejného výkonu. Dojde-li kartě v Assassin's Creed Valhalla video buffer, výkon jde rapidně dolů. Tak na to pozor.

Nároky hry na 4K jsou ale tak velké, že si v rozumných FPS zahrajete stejně jen u nejvyšší třídy, která 8GB VRAM už běžně disponuje. Zvláště dávám důraz na slovo rozumných, protože u většiny produkce 60 FPS nečekejte: RTX 2080 Ti si se hrou poradí „jen“ na průměrných 45 FPS. Buďto bude nutné snižovat detaily, anebo se snažit ulovit RTX 3080/3090. Kdo se však spokojí s „konzolovými“ 30 FPS, bude mu stačit i čip kalibru RTX 2070 Super. Oficiální hardwarové požadavky v tomto vskutku nelhaly.

zdroj: vlastní

GTX 1650 Super 4 GB nemělo smysl ve 4K testovat, výkon byl tak nízký, že jsem benchmark raději přerušil. Proto ve sloupci svítí nula.

Na závěr ještě zbývá ověřit, zda si opravdu zahrajete i na kartě třídy GTX 960. Tou bohužel v redakci nedisponujeme, nejslabší grafiku zde máme GTX 1650 Super se 4 GB VRAM, nicméně ta je asi o 60–70 % výkonnější než GTX 960 4 GB, takže prostým propočtem se k výsledku dostaneme.

zdroj: vlastní

V testu 1080p/Low jsem s GTX 1650 Super 4 GB naměřil hezkých 71 FPS, což by po dopočítání vycházelo pro GTX 960 mezi 40 a 45 FPS. Mise splněna.

Srovnání grafických presetů a jejich vlivu na výkon

Vzhledem k tomu, že požadavky na hardware jsou na nejvyšší nastavení poměrně přísné, nabízí se otázka, kolik výkonu získáme, pokud detaily snížíme, a jaký vliv to bude mít na vizuál hry.

V následujících sadách screenshotů se můžete podívat, jak hra vypadá od nastavení Ultra až po Low.

Assassin's Creed Valhalla neubírá se snižujícím se presetem objekty. Ty ve scéně zůstávají, jenom se jim mění rozlišení, případně LODy (lze pozorovat na korunách stromů). Výjimku tvoří pozemní vegetace, které se omezuje vzdálenost vykreslování, což lze velmi dobře vidět v druhé sadě screenshotů.

První sada zase hezky ukazuje, jak od presetu Medium a níže neodráží voda objekty na břehu (zaměřte se na odraz stromu v řece). Až do po nastavení Medium pak hra udrží koukatelnou kvalitu textur, preset Low je ale velký sešup dolů – textury vypadají, jako by je vývojáři projeli nějakým rozmazávacím filtrem. Preset Low rovněž postrádá decaly na plochách, jak je vidno v sadě screenshotů v interiéru, kde chybí prasklina na stěně.

Pokud jen trochu můžete, na Low rozhodně nehrajte. Naštěstí to nebude tak těžké. Výše jsme si ukázali, že hru rozjede i na dnešní poměry slabá konfigurace, navíc ani na Medium hra nevyžaduje o tolik grafické paměti navíc, jde asi o 400 MB, celkem nějakých 3,2 GB.

zdroj: vlastní

Co se výkonu týče, snižováním presetů hra získá od cca 5 % až po 18 % FPS navíc. Koresponduje to se změnami mezi jednotlivými presety, kdy první tři vypadají téměř identicky, až na odlišnou vzdálenost vykreslování vegetace, zatímco Medium a Low už zaznamenávají úbytek vizuálních efektů.

zdroj: vlastní

Pro majitele 120Hz monitorů nicméně není dobrou zprávou, že ve 120 FPS lze hru rozběhat až s novou nejvyšší třídou grafických karet AMD nebo Nvidia, případně se spokojit s presetem Low, což bych ale nedoporučoval. Raději si přizpůsobte preset Medium, snižte si náročnější efekty typu volumetrických mraků nebo vody, a naopak zvyšte kvalitu textur.

Bohužel, podobný scénář bude platit i pro hráče ve 4K: Jak ukazují četné zahraniční testy, na nejvyšší nastavení je hra natolik náročná, že si ji ve 4K/60 FPS neužijí ani vzácní majitelé toho nejvýkonnějšího herního železa (RTX 3090 / RX 6800 XT). Ale třeba překvapí dosud nevydaná RX 6900 XT od AMD, pokud budete mít peněz nazbyt.

Hra je rovněž náročná na grafickou paměť, 4GB model je základem, pro hraní na nejvyšší detaily pak budete potřebovat grafiku s 6 GB VRAM. To pro hraní vylučuje starší modely grafik, které by hrubým výkonem na hratelná FPS dostačovaly, ale na kolena je srazí nedostatek paměti.