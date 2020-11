Assassin's Creed Valhalla dostává první velký patch od vydání

Assassin's Creed Valhalla v naší recenzi dostal velmi pochvalné hodnocení, jak jste ale mohli slyšet v redakčním pokecu o vikinském dílu slavné série, názory se mohou výrazně lišit a hra, která je jedním z prvních mezigeneračních titulů, má i svůj díl technických nedostatků.

Ubisoft dnes vydává první velký patch od vydání, který by měl řadu těch nejzásadnějších chyb řešit. Asi nejdůležitější součástí updatu s číslem 1.0.4 je implementace dvou možností grafických nastavení pro konzole nové generace. Hrát můžete buď ve 4K a 30 FPS, nebo ve dvojnásobné snímkovací frekvenci s dynamickým rozlišením.

Update by měl řešit screen tearing, který trápil verzi pro Xbox Series X a S, ve verzi pro PC update řeší problémy s VRAM/RAM při alt-tabování do systému. Kromě toho update doplňuje hru o několik efektů, které mají zlepšit celkový vizuál, opravuje potíže se zvukem nebo animacemi, věnuje se ale i vyvažování hratelnosti a vylepšením, jež cílí na uživatelský komfort.

Learn more about what you can expect from Assassin's Creed Valhalla's Title Update 1.0.4 coming November 26:

✔️ Graphics / Performance mode introduction

✔️ Various quality of life changes

✔️ Game improvements#AssassinsCreed