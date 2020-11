Redakční pokec – Assassin’s Creed Valhalla

21. 11. 2020 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Assassin’s Creed Valhalla jsme se věnovali celkem dost. Najdete u nás recenzi, gamesplay video, ale i několik komentářů. I přesto nám to nestačilo. Nakonec uběhl už týden od vydání a více členů naší redakce si zvládlo hru zahrát. A ne všichni jsme se názorově shodli, jak to vlastně s tím novým Assassinem je. Povedl se? Je to nejlepší díl? A nebo naopak Valhalla spadá mezi ty horší?

Mrkněte tak na naši zápalenou hodinovou diskuzi, kde dojde snad na všechno. I na McDonald's!