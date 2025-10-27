Žádný další Vermintide nebo Darktide. Pro Fatshark je prioritou podpora aktuálních dílů
zdroj: Fastshark

Žádný další Vermintide nebo Darktide. Pro Fatshark je prioritou podpora aktuálních dílů

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

27. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Warhammer 40.000: Darktide
Warhammer 40.000: Darktide
Warhammer 40.000: Darktide
Galerie

Fanoušci sice mohou spekulovat nad tím, jestli studio Fatshark u svých kooperativních her ze světa Warhammeru a Warhammeru 40,000 dělají dobrou práci. Jisté ale je, že se jim pečlivě věnuje. Jak Vermintide 2, tak i Darktide se neustále rozšiřují a nabízejí dodatečný obsah, aby se hráči mohli opakovaně bavit. Něco, co je pro studio zjevně prioritou.

Studio před několika dny k desátému výročí jejich kooperačních akcí oznámilo budoucí plány, z nichž vyšlo najevo hned několik zajímavostí. Vermintide 2 hned 20. listopadu dostane novou bezplatnou mapu, přičemž do 2. listopadu ve hře najdete halloweenský event. Darktide naopak 11. listopadu čeká příchod nové herní třídy společně s novou misí ze zákopů Atomy Prime, a taky časově limitovanou událostí.

Práce na obou aktuálních hrách tak vesele pokračují, dokonce s tak velkým nasazením, že jde o prioritu studia. I proto jsou případná pokračování obou her zatím na hony vzdálené. Podle šéfdesignéra Joakima Setterberga mají oba tituly (především Vermintide 2) velký prostor a nabídku možností, kam se mohou ještě posunout.

zdroj: Fatshark

„Ještě tu je spousta věcí, včetně rozšiřování toho, co už jsme udělali, jako je například režim Chaos Wastes. V tomto ohledu je spousta herních prvků, které by hráči chtěli, abychom předělali, ale stále máme některé systémy, které jsou ještě trochu nedotažené. Ty můžeme vždy vylepšit. Pokud jde o kvalitu, řekl bych, že je ještě spousta prvků, na kterých musíme zapracovat. Vermintide proto bude pokračovat,“ řekl webu PC Gamer.

VS_action_1_logo_HD
Novinky
Ve Vermintide 2 si konečně můžete zahrát za Skaveny a vraždit ty otravné hrdiny

A mají pravdu. Přestože tým se u svého obsahu už několikrát inspiroval dávnými dobrodružstvími z prvních edic warhammerovského stolního RPG, o vyčerpání stále nemůže být ani zdaleka řeč. A to platí i o vesmírném zasazení pro Darktide, do kterého může obsah proudit jedna báseň. Nicméně tým chce zjevně nejdříve vyřešit jeden palčivý problém, kterým je absence funkce pro klávesu shift.

„V Darktide jsme zavedli velmi zajímavou technologii sprintu. Což je jediná věc, která mě vždycky štve, když přecházím mezi hrami a testuji je. Klávesa shift nic nedělá. Proč?! To je šílené,“ přiznává Setterberg.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy kooperace Warhammer 40,000 warhammer
Zdroje:
PC Gamer, Fatshark
Hry:
Warhammer: Vermintide 2 Warhammer 40,000: Darktide
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení

Nejnovější články