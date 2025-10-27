Žádný další Vermintide nebo Darktide. Pro Fatshark je prioritou podpora aktuálních dílů

Fanoušci sice mohou spekulovat nad tím, jestli studio Fatshark u svých kooperativních her ze světa Warhammeru a Warhammeru 40,000 dělají dobrou práci. Jisté ale je, že se jim pečlivě věnuje. Jak Vermintide 2, tak i Darktide se neustále rozšiřují a nabízejí dodatečný obsah, aby se hráči mohli opakovaně bavit. Něco, co je pro studio zjevně prioritou.
Studio před několika dny k desátému výročí jejich kooperačních akcí oznámilo budoucí plány, z nichž vyšlo najevo hned několik zajímavostí. Vermintide 2 hned 20. listopadu dostane novou bezplatnou mapu, přičemž do 2. listopadu ve hře najdete halloweenský event. Darktide naopak 11. listopadu čeká příchod nové herní třídy společně s novou misí ze zákopů Atomy Prime, a taky časově limitovanou událostí.
Práce na obou aktuálních hrách tak vesele pokračují, dokonce s tak velkým nasazením, že jde o prioritu studia. I proto jsou případná pokračování obou her zatím na hony vzdálené. Podle šéfdesignéra Joakima Setterberga mají oba tituly (především Vermintide 2) velký prostor a nabídku možností, kam se mohou ještě posunout.
„Ještě tu je spousta věcí, včetně rozšiřování toho, co už jsme udělali, jako je například režim Chaos Wastes. V tomto ohledu je spousta herních prvků, které by hráči chtěli, abychom předělali, ale stále máme některé systémy, které jsou ještě trochu nedotažené. Ty můžeme vždy vylepšit. Pokud jde o kvalitu, řekl bych, že je ještě spousta prvků, na kterých musíme zapracovat. Vermintide proto bude pokračovat,“ řekl webu PC Gamer.
A mají pravdu. Přestože tým se u svého obsahu už několikrát inspiroval dávnými dobrodružstvími z prvních edic warhammerovského stolního RPG, o vyčerpání stále nemůže být ani zdaleka řeč. A to platí i o vesmírném zasazení pro Darktide, do kterého může obsah proudit jedna báseň. Nicméně tým chce zjevně nejdříve vyřešit jeden palčivý problém, kterým je absence funkce pro klávesu shift.
„V Darktide jsme zavedli velmi zajímavou technologii sprintu. Což je jediná věc, která mě vždycky štve, když přecházím mezi hrami a testuji je. Klávesa shift nic nedělá. Proč?! To je šílené,“ přiznává Setterberg.