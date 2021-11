Z tábora do tábora a pořád jenom žrát. Total War: Warhammer III představuje ogry

10. 11. 2021 14:43 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Spolu s novým datem vydání strategie Total War: Warhammer III jsme se minulý týden dozvěděli to, že prvním dodatečným obsahem, dostupným zdarma, pokud si hru předobjednáte nebo koupíte v týdnu hned po vydání, budou Království ogrů. A nyní nám vývojáři tyhle veselé, baculaté chlapce představují do větších podrobností.

Nejdřív ze všeho stojí za zmínku trailer, který docela dobře vystihuje divokou ogří kulturu. Je plný žraní, chlastání, prdění, sekání, huronského smíchu a kanonád. Ogři si prostě umí užívat život – i smrt.

zdroj: Creative Assembly

A jak se za ně vlastně bude hrát? Jejich frakce do značné míry připomíná staré dobré hordy reprezentované například Beastmeny, protože obsazování měst pro ně není hlavní prioritou – když už nějaké dobydou, nejsou natolik civilizovaní na to, aby ho dokázali skutečně rozvinout. Místo toho se, jak popsal slavný spisovatel Jaroslav Ogral ve svém románu Hoši od Ogří řeky, nejradši natáhnou ve stanu nebo rovnou pod hvězdami.

Celá jejich existence se točí kolem táborů. Ty můžete rozbít kdekoliv a kdykoliv – nejlépe pak v blízkosti nepřátel, kterým chcete rozbít lebky, protože tábory vám poskytují velkou spoustu bonusů. Nemůžete jich najednou rozložit příliš mnoho, i když maximální číslo se postupem času zvedá. Ale použít tábor jako mobilní základnu, zatímco pleníte a pustošíte celé okolí, je výherní strategie.

Ogři jsou si moc dobře vědomí, že na světě není lepších bojovníků, než jsou oni sami. Tak proč by si za to nenechali zaplatit? Žoldnéřská kariéra je pro ně naprosto přirozená, takže i vy během jejich kampaně budete přijímat či odmítat zakázky na likvidaci konkrétních měst, postav nebo armád. Pokud uspějete, dostanete za to peníze a zlepší se vaše vztahy se zadavatelem – nic vám ovšem nebrání mu oplatit úsměv, nabrousit ztupenou šavli a v příštím kole ho vyplenit taky.

Celé to totiž přece neděláte pro čest a slávu, ale pro pořádný kus žvance. Ogři hrozně rádi baští, tak rádi, že bez čerstvého masa ani nehnou prstem. Musíte s sebou proto neustále tahat dostatečné množství zásob, a pokud jich máte přebytek, klidně je využijte k pořádné hostině v předvečer bitvy – uvidíte, jaká vzpruha to bude pro vaše válečníky.

zdroj: Foto: Creative Assembly

Protože ogři moc bystrosti nepobrali a čtení i psaní jim přijde jako buržoazní výmysl zženštilých elfů, jejich technologický strom není zrovna rozvinutý. Zato ale mají rádi pořádnou historku u táboráku, nad kterým se zrovna peče obří krysa, a mají v úctě ty spolubojovníky, kteří něco dokázali. Čehož v kampani samozřejmě můžete využít.

Pokud s některým ze svých lordů splníte nějakou výzvu, za odměnu obdržíte patřičné přízvisko – „Stavitel táborů“, „Žrout příbuzných“, „Zadkoříhač“ a tak dále. A to s sebou nese bonusy, třeba zrovna v případě toho posledního pokles morálky všech okolních nepřátel. Což, když si to živě představíte, vlastně dává docela smysl.

zdroj: Foto: Creative Assembly

Jestli chcete vraždit jen kvůli profitu a vlastnímu potěšení, jestli vás moc nezajímá válka démonů proti smrtelníkům a jen si na ní chcete namastit kapsu, pak jsou pro vás ogři jasná volba. Je nešťastné, že jsou zamčení za DLC, místo aby byli součástí základní hry, ale aspoň bude první týden po vydání zdarma, což by mělo být dost času na to, abyste si stačili přečíst všechny možné recenze a rozhodnout se, jestli se do posledního dílu trilogie sami vydáte.

Total War: Warhammer III vychází na počítačích 17. února 2022.