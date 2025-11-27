zdroj: Blizzard

PC

World of Warcraft: Midnight má datum vydání. Přidá hráčské domky i obří porci nového obsahu

27. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

World of Warcraft: Midnight
Worlds of Warcraft: Midnight
Worlds of Warcraft: Midnight
Galerie

Blizzard oficiálně oznámil, kdy dorazí další kapitola World of Warcraft. Jedenáctá expanze s názvem Midnight vyjde v pondělí 2. března 2026. Midnight tvoří prostřední část trilogie Worldsoul Saga, kterou po svém návratu do Blizzardu přivedl k životu Chris Metzen. Navazuje na události The War Within – Xal’atath, Posel prázdnoty, se vrací na Azeroth a za sebou nechává chaos, který zasahuje samotné srdce království. Nad Quel’thalasem se mezitím stahuje hrozivá bouře Voidstorm, která má sílu pohltit veškeré světlo.

Worlds of Warcraft: Midnight
Novinky
Nejen hráčská obydlí, ale i prémiová měna. World of Warcraft hodlá na bydlení vydělávat

Expanze slibuje jedno z největších obsahových rozšíření v historii hry. Do WoW poprvé přichází hráčské obydlí, přibude nový systém bounties zvaný Prey, nová spojenecká rasa Haranir, specializace Devourer pro Demon Huntery, čtyři zcela nová území (rozšířené Eversong Woods s Ghostlands, Zul’Aman, Harandar a samotná Voidstorm), jedenáct Delves, osm dungeonů, tři raidy, nový battleground i trvalý tréninkový režim pro PvP. Silvermoon City se přetvoří k obrazu současné hry a otevře se jak Hordě, tak Alianci. Kampaň navíc nabídne možnost volit pořadí jednotlivých příběhových linek.

Většina obsahu bude přístupná až s březnovým vydáním, ale možnost zvelebovat si obydlí se do hry dostane dříve. Hráči, kteří si Midnight předobjednali, dostanou možnost nastěhovat se do svého prvního domku už 2. prosince. Blizzard k tomu připravil i menší oslavu – po získání achievementu Welcome Home čekají na hráče bonusy napříč jeho dalšími tituly jako Overwatch 2, StarCraftu II, Diabla IV a Hearthstone.

S hráčskými domečky by do hry měla přibýt i prémiová měna Hearthsteel, kterou si za reálné peníze budete moci do příbytků nakupovat nejrůznější nábytek a kosmetické předměty.

 

Smarty.cz
Tagy:
RPG MMORPG blizzard
Zdroje:
Blizzard
Hry:
Worlds of Warcraft: Midnight
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer

Nejnovější články