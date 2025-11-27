World of Warcraft: Midnight má datum vydání. Přidá hráčské domky i obří porci nového obsahu

Blizzard oficiálně oznámil, kdy dorazí další kapitola World of Warcraft. Jedenáctá expanze s názvem Midnight vyjde v pondělí 2. března 2026. Midnight tvoří prostřední část trilogie Worldsoul Saga, kterou po svém návratu do Blizzardu přivedl k životu Chris Metzen. Navazuje na události The War Within – Xal’atath, Posel prázdnoty, se vrací na Azeroth a za sebou nechává chaos, který zasahuje samotné srdce království. Nad Quel’thalasem se mezitím stahuje hrozivá bouře Voidstorm, která má sílu pohltit veškeré světlo.
Expanze slibuje jedno z největších obsahových rozšíření v historii hry. Do WoW poprvé přichází hráčské obydlí, přibude nový systém bounties zvaný Prey, nová spojenecká rasa Haranir, specializace Devourer pro Demon Huntery, čtyři zcela nová území (rozšířené Eversong Woods s Ghostlands, Zul’Aman, Harandar a samotná Voidstorm), jedenáct Delves, osm dungeonů, tři raidy, nový battleground i trvalý tréninkový režim pro PvP. Silvermoon City se přetvoří k obrazu současné hry a otevře se jak Hordě, tak Alianci. Kampaň navíc nabídne možnost volit pořadí jednotlivých příběhových linek.
Většina obsahu bude přístupná až s březnovým vydáním, ale možnost zvelebovat si obydlí se do hry dostane dříve. Hráči, kteří si Midnight předobjednali, dostanou možnost nastěhovat se do svého prvního domku už 2. prosince. Blizzard k tomu připravil i menší oslavu – po získání achievementu Welcome Home čekají na hráče bonusy napříč jeho dalšími tituly jako Overwatch 2, StarCraftu II, Diabla IV a Hearthstone.
S hráčskými domečky by do hry měla přibýt i prémiová měna Hearthsteel, kterou si za reálné peníze budete moci do příbytků nakupovat nejrůznější nábytek a kosmetické předměty.