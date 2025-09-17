Wolverine příští rok a Eddie Brock jako Venom? Nové spekulace o hrách od Insomniacu

O připravovaných hrách od Insomniacu je dlouho ticho po pěšině. Po masivním úniku informací o rozjetých projektech na konci roku 2023 studio zarytě mlčí a k novým titulům nepouští skoro žádné informace. Na pomoc ale přicházejí insideři z MP1st, kteří poodhalují závoj, na čem studio stojící za výborným Spider-Manem pracuje.
S odkazem na interní zdroje uvádí, že prioritou po zrušených DLC ke Spider-Manovi 2 je momentálně Wolverine a spin-off s Venomem. Hra s regenerujícím se mutantem s drápy z adamantia má podle předpokladů vyjít v příštím roce. Přesněji v následujícím fiskálním roce, takže někdy od dubna do prosince 2026.
Zajímavější jsou potom informace o chystaném spin-offu s Venomem. Byť okno vydání je stále neznámé a informace od insiderů mohou být nepřesné, antihrdinou nové hry bude Eddie Brock. Respektive komiksový Eddie Brock, nikoliv komediální vsuvka, kterou ve filmech ztvárnil Tom Hardy.
Záporákem hry bude, asi nepřekvapivě, Cletus Kasady, nositel symbionta Carnage. Vedle něj se má ve hře ukázat ještě Anti-Venom. Insomniac prý vedle toho do jedné ze svých her plánuje zapojit Miguela O'Haru, neboli Spider-Mana 2099. Zatím není jasné, jestli se představí ve Venomovi nebo v chystáném Spider-Manovi 3. Podle interního jízdního řádu by pak Venom měl vyjít někdy v roce 2027.