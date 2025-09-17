Wolverine příští rok a Eddie Brock jako Venom? Nové spekulace o hrách od Insomniacu
zdroj: Foto: Sony

Wolverine příští rok a Eddie Brock jako Venom? Nové spekulace o hrách od Insomniacu

PC PlayStation 5

17. 9. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Spider-Man 2
Spider-Man 2
Spider-Man 2
Galerie

O připravovaných hrách od Insomniacu je dlouho ticho po pěšině. Po masivním úniku informací o rozjetých projektech na konci roku 2023 studio zarytě mlčí a k novým titulům nepouští skoro žádné informace. Na pomoc ale přicházejí insideři z MP1st, kteří poodhalují závoj, na čem studio stojící za výborným Spider-Manem pracuje.

Spider-Man 2: Venom
Novinky
Venom měl mít ve Spider-Man 2 výraznější roli

S odkazem na interní zdroje uvádí, že prioritou po zrušených DLC ke Spider-Manovi 2 je momentálně Wolverine a spin-off s Venomem. Hra s regenerujícím se mutantem s drápy z adamantia má podle předpokladů vyjít v příštím roce. Přesněji v následujícím fiskálním roce, takže někdy od dubna do prosince 2026.

Zajímavější jsou potom informace o chystaném spin-offu s Venomem. Byť okno vydání je stále neznámé a informace od insiderů mohou být nepřesné, antihrdinou nové hry bude Eddie Brock. Respektive komiksový Eddie Brock, nikoliv komediální vsuvka, kterou ve filmech ztvárnil Tom Hardy.

Záporákem hry bude, asi nepřekvapivě, Cletus Kasady, nositel symbionta Carnage. Vedle něj se má ve hře ukázat ještě Anti-Venom. Insomniac prý vedle toho do jedné ze svých her plánuje zapojit Miguela O'Haru, neboli Spider-Mana 2099. Zatím není jasné, jestli se představí ve Venomovi nebo v chystáném Spider-Manovi 3. Podle interního jízdního řádu by pak Venom měl vyjít někdy v roce 2027.

Smarty.cz
Tagy:
akční X-men Marvel adventura Spider-Man Wolverine
Zdroje:
MP1st
Hry:
Spider-Man 2 Wolverine
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty

Nejnovější články