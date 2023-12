Na internet unikly záběry a informace o Wolverinovi a dalších projektech Insomniacu

19. 12. 2023 12:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Před týdnem jsme vás informovali o krádeži citlivých dat studia Insomniac Games, které se stalo obětí útoku a následného vydírání ransomwarové skupiny Rhysida. Není zcela jasné, zda pro část ukradených dat našli hackeři kupce ochotného zaplatit zhruba milion korun v Bitcoinech, zveřejnili totiž jen 98 % souborů, mezi nimiž patrně chybí kupříkladu fotografie pasů zaměstnanců studia.

Jisté ale je, že se v noci na úterý začala objevovat na internetu videa z chystaného Wolverina v různých fázích rozpracovanosti, stejně jako herecké obsazení, lokace, koncepty, kompletní scénář či kolik má vývoj hry vlastně stát.

Podle serveru Cyber Daily skupina zveřejnila celkem 1,67 TB dat rozložených mezi více než milion souborů. Vedle údajné alfaverze, videí a obrázků z Wolverina se v nich objevují osobní údaje zaměstnanců a kontraktorů, ale také smlouvy podepsané Marvelem a Sony ohledně budoucích projektů.

Studio se k úniku informací zatím oficiálně nevyjádřilo. Sony pak jen potvrdila, že útok vyšetřuje. Hackerská skupina poskytla pro Cyber Daily vyjádření, v němž potvrzuje, že na Insomniac útočila cíleně. Studio prý bylo velmi snadným terčem, proniknutí do databáze zabralo útočníkům kolem dvaceti minut. Jedinou motivací ke krádeži dat pak podle nich byly peníze.

Herní studia se v posledních letech stávají terčem hackerských útoků stále častěji. O citlivá data včetně zdrojových kódů her předloni hackeři připravili kupříkladu polský CD Projekt, loni v září se s kybernetickým útokem potýkal také Rockstar, kterému tak utekly záběry z rané verze GTA VI.

A nyní už k samotným uniklým informacím studia Insomniac.

Pokud vám vadí potenciální spoilery, nepokračujte ve čtení.

Zdaleka nejvíc se únik dotýká Wolverina, v rámci balíku totiž utekla jak hratelná verze hry pro PS5 (jde nicméně spustit pouze na devkitu), ale i rozpracovaný build pro PC. Dá se tedy očekávat, že další informace z nich datamineři vyšťourají v příštích dnech.

I bez nich ale o Wolverinovi už teď víme skoro víc, než by bylo zdrávo. Velmi podrobná prezentace kupříkladu zmiňuje zhruba patnáctihodinovou herní dobu se čtyřicítkou misí včetně konkrétních lokací – otevřenějších částí v Šindžuku a Madripooru i menších na Aljašce a na Avalonu. Stejně tak rozepisuje i samotnou herní náplň, způsob boje, speciální schopnosti, důraz na plížení a plynulý pohyb včetně běhání po zdech, Wolverinovy zostřené smysly (a s nimi spjatý detektivní mód), systém progrese a druhou hratelnou postavu.

Známe také kompletní obsazení: Logana, který oblékne původní verzi komiksového převleku, si zahraje Liam McIntyre (Spartakus, Gears of War). V roli Jessán Hoan / Tyger Tiger se objeví Kelly Hu (Král Škropion, X-Men 2), Raven Darkholm / Mystique hraje Nicole Pacent a obě hrdinky ve hře tvoří manželský pár.

Debra Wilson (Star Wars Jedi: Fallen Order, Skin Deep) si střihne roli Callisto. Raphael Korkhill bude představovat ruského mutanta Arkadyho Rossoviche / Omega Red, Jonathan Toshiobu Tanigaki zase Šira Jošidu / Sunfire, šéfa tokijského mutantího odboje. Šéfku mutantní vesnice v Madripooru Davinu si zahraje Pragathi Guruprasad, mladou mutantku Leech dabuje Noga Wind.

Brett Gipson si zahraje Loganova adoptivního bratra Viktora Creeda / Sabretootha. Troy Baker, známé dabérské jméno, obsadil roli Nathaniela Essexe / Sinistera, jejich adoptivního otce. Krizia Bajos se objeví jako Jean Grey, Jeff Nordling zase jako uprchlý vědec Walter Lankowski / Sasquatch a konečně, Jolean Kim si střihne roli Juriko Ojamy / Lady Deathstrike.

Hackeři ale zveřejnili i řadu dalších interních informací, podle nichž Insomniac nechystá pouze oznámeného herního Logana, jehož vydání je prý plánované na podzim 2026, ale také několik dalších titulů. Například mezi vydání Spider-Mana 2 a Spider-Mana 3 chce studio vměstnat spin-off Venom: Lethal Protector.

Menší, samostatný titul by měl nabídnout zhruba 8-10hodinový příběh, hratelné oba Spider-Many spolu s Venomem a odehrávat by se měl v ulicích New Yorku zaneřáděných symbiontem Carnage. Kratší dobrodružství by mělo dorazit někdy v polovině roku 2025.

U Spider-Mana 3 se pak v uniklých informacích objevuje zajímavý screenshot z prezentace, který naznačuje, že by nemuselo jít o jeden 70dolarový titul, ale o dva 50dolarové se samostatným, stejně naceněným multiplayerem. Zatím je ale brzké cokoliv předjímat, třetí Spider-Man má podle plánů dorazit nejdřív na podzim roku 2028.

Po pavoučím muži má v roce 2029 přijít na řadu další titul s Ratchetem a Clankem. Z něj se v dokumentech objevují zejména koncepty, střípek ze scénáře a obrázky z rozpracované verze, ale také informace, že si na sebe jejich předchozí hra, Ratchet & Clank: Rift Apart, nezvládla vydělat. Vývoj předloňského titulu s někdejšími maskoty PlayStationu přišel Sony na 81 milionů dolarů (1,8 miliardy korun), prodal něco přes dva miliony kopií a eviduje zhruba 8milionovou ztrátu (180 milionů korun).

Na rozdíl od spin-offu Spider-Mana s Milesem Moralesem, jehož vývoj vyšel na dvojnásobek, ale díky víc než 10 milionům prodaných kusů vydělal Sony něco přes 104 milionů dolarů (2,3 miliardy korun). V případě budoucích titulů, Wolverina a Spider-Mana 3, prezentace předpokládá, že oba také zvládnou prodat víc než 10 milionů kopií, respektive přes 14 milionů v případě pavouků.

Rozpočet druhého Spider-Mana překonal 7 miliard korun, v případě třetího už se počítá s 8,5 miliardami. Aby se druhý díl zaplatil, potřebuje prodat víc než 5,5 milionu kopií – poslední údaje ze začátku listopadu mluví o pěti milionech prodaných kusů, dá se tedy předpokládat, že s nastalou vánoční sezónou se zaplatil takřka určitě.

Z finančního hlediska zatím masivní příklon k vývoji titulů s licencí Marvelu dává smysl. S těmi má Insomniac dle všeho opravdu dlouhodobé plány: Pro PlayStation a PC by měl do roku 2035 vedle Wolverina vydat ještě minimálně dva další tituly s X-Meny, potenciálně tři. Vývoj každé z her má Sony vyjít na minimálně 120 milionů dolarů, konkrétně u Wolverina pak například počítá s 305 miliony (téměř 7 miliardami korun).

Kromě řady komiksových titulů a jednoho Ratcheta & Clanka pak prý Insomniac na období 2031-2032 chystá ještě titul bez licence, respektive zbrusu novou vlastní značku.