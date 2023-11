Miles Morales bude hlavní Spider-Man v další hře od Insomniacu

6. 11. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

O tom, že Spider-Man 2 bude mít pokračování, není pochyb. Pokud jste superhrdinskou městskou akci dohráli, víte, že ne všechny vedlejší dějové linky jsou uzavřeny a že nám Insomniac na závěr nadělil zajímavý cliffhanger, který naznačuje, kdo nejspíš bude příští hlavní záporák pavoučího dua. Jenže to vypadá, že se závěr trilogie opět vrátí k jednomu hlavnímu Spider-Manovi. V rozhovoru pro Gizmodo to potvrdili narativní ředitel Ben Arfmann a scenáristka Brittney Morris.

Pavučinové otěže primárního ochránce New Yorku by měl převzít elektrickými schopnostmi nadaný Miles Morales. Což vzhledem k rozhodnutí Petera Parkera z konce Spider-Man 2 dává docela smysl. Peter se s Milesem ale v žádném případě nerozchází, stále mu bude oporou, mentorem a samozřejmě, že vždy rád přispěchá na pomoc.

„Vždy mi to přišlo velmi přirozené a myslím, že jsme všichni čekali, že to nastane. Ukazuje to velkou evoluci Milese. Na začátku hry ho vidíme, jak se snaží přijít na to, co se svým životem. Nakonec jsme měli Milese, který zachránil město. To je na psaní příběhu o dvou pavoučích mužích tak skvělé. Oba jsou silní v jiných aspektech,“ vysvětluje Morris. Narativní vedoucí hned dodává, že bylo důležité, aby ve hře figurovali oba Spider-Mani, ale od začátku bylo v plánu předat otěže.

„Příběh dvou Spider-Manů byl pro tuto hru vždy zásadní. Myslím, že jsme docela brzy měli jasno, že chceme dříve či později dojít k onomu okamžiku předání otěží. Když jsme psali příběh a začali vrstvit další a další fazety, věděli jsme, že Miles je ta správná volba,“ říká Arfmann.

Než se dočkáme dalšího příběhu v komiksových pavučinách New Yorku, v Insomniacu pracují na jiném superhrdinovi. Agresivní mutant Wolverine sice nemá datum vydání, ale prověřené studio dokáže vysokorozpočtové pecky chrlit neuvěřitelně rychle, nemuseli bychom tudíž možná čekat nijak extrémně dlouho.