Vývoj Modern Warfare III byl uspěchaný, plný přesčasů a špatné komunikace

10. 11. 2023 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Výroční ždímačka na peníze Call of Duty si rok 2023 za rámeček nedá. Call of Duty: Modern Warfare III, které dnes vychází, to od recenzentů schytává ze všech stran. Ostrou municí ostatně nešetřil ani Pavel, který singleplayerové části udělil ostudnou trojku. Hře se vyčítá přílišná krátkost, recyklace map z Warzone a směšná porce obsahu, která působí jako glorifikované DLC. Samozřejmě za plnou cenu.

Se zajímavými informace ze zákulisí vývoje přichází známý herní novinář Jason Schreier, který hovořil s více než tuctem lidí zapojených do vývoje MW3, aby pro zpravodajský server Bloomberg rozkryl pozadí vývoje posledního dílu válečné střílečky. A není to hezký obrázek.

Vývoj Modern Warfare III se jeví jako klasický případ přebujelé byrokracie, nejasné vize i rozsahu a práce, kterou, jak to tak bývá, nejvíc odnesli řadoví vývojáři. „Hra byla týmu v Sledgehammer Games představená jako rozšíření loňského Modern Warfare II, ale během vývoje se rozvinula v plnohodnotné pokračování,“ píše Schreier a upozorňuje, že Activision tvrdí, že MW3 bylo vždy plánované jako plnohodnotné pokračování. Výpovědi zaměstnanců svědčí o opaku.

„Prvních několik měsíců projektu Jupiter, jak byl tehdy další díl Call of Duty pojmenován, se počítalo s tím, že půjde o menší spin-off zasazený do Mexika. Ale v létě loňského roku vedení Activisionu rozhodlo, že se nakonec budeme věnovat přímému pokračování Modern Warfare II s misemi všude po světě a záporákem Vladimirem Makarovem v hlavní roli,“ prozrazuje jeden z Schreierových zdrojů s tím, že tým měl na vývoj singleplayeru pouhých 16 měsíců. Což je nejkratší vývojové okno v historii série.

Řada zaměstnanců ve Sledgehammer Games se prý cítila zrazená. Museli totiž pracovat také během víkendů a po večerech. Přesčasy přibývaly, zatímco tým měl ještě v čerstvé paměti podobný časový pres u jejich zatím poslední hry: Call of Duty: Vanguard. Podobná situace se prý už nikdy neměla opakovat, ale dva roky po vydání Vanguardu byla ještě horší.

zdroj: Activision Blizzard

Situaci podle svědectví ani zdaleka nepomohla zbytečně složitá firemní byrokracie. Veškerý obsah a rozhodnutí totiž museli schválit hlavouni ve studiu Infinity Ward, které je za značku Modern Warfare primárně zodpovědné. A asi si dokážete představit, jak efektivně se pracuje, když musíte vše řešit ještě se třetí stranou, která si navíc podle všeho dává s odpovědí ledaskdy dost načas.

Myslím, že je bláhové doufat v nějaké poučení. V to, že se masivní kolos Call of Duty alespoň na jeden rok zastaví, aby si srovnal priority a trochu vydechnul. Na to je značka příliš lukrativní a pokud sami hráči několik let po sobě nevyšlou jasný signál pomocí svých peněženek, Activision vlastně ani nemá důvod ke změně přístupu. Jen je škoda, že špatné řízení poslední roky odskákali vždycky ve Sledgehammer Games.