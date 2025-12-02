zdroj: Parasight

PC

Vyrazte na Krakena v pirátské doomovce Davy x Jones a naloďte se na válečnou velrybu

2. 12. 2025 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Doomovské akci Davy x Jones od studia Parasight se rozhodně nedá upřít svérázná představivost. Kombinace rychlé střílečky roguelike prvků a nemrtvého pirátského světa, ve kterém hlavního bezhlavého hrdinu Jonese doprovází ukecaná lebka Davy, v srpnu tiše odstartovala předběžný přístup, aby ho teď náležitě rozšířila o další podivnou zábavu.

DAVY x JONES
DAVY x JONES
DAVY x JONES
Galerie

Nemrtví piráti mohou nově vyrazit na samotného Krakena. Už samotná výprava bude hrdinským počinem, obzvlášť když vyrazíte na lodi, která je napůl dřevěným korábem a napůl kosmickou mrtvou velrybou. Nový alternativní herní režim přináší kameru z pohledu třetí osoby a postupné budování posádky i schraňování bonusů, s nimiž zkoušíte porazit legendární monstrum. Cesta ke Krakenovi navíc nebude jednoduchá, jelikož po vás v nebesích jde všechno a všichni, co má zuby a zbraně.

Aktualizace slibuje plynulé přechody mezi plavbou a akcí na zemi, která rovněž prošla citelnými úpravami. Souboje jsou svižnější, přibyly vyšší komba i rozlišení na těžké a rychlé útoky. Přepracováním prošel systém přebíjení, limity nábojů a přehlednost bojiště, k níž přispívají i změny v chování nepřátel.

DAVY x JONES
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Slavný pirát v Davy x Jones ztratil hlavu, ale možná najde vlastní žánr

Výčet novinek tím ale nekončí. Úprav doznal strom dovedností, který nyní má větší dopad na samotné potyčky a nabízí smysluplnější volby. Vylepšovat navíc nebudete jen sebe, ale i posádku. Potěší rovněž kodex s příběhy, tipy a návody, stejně jako podpora achievementů.

Technicky založení hráči uvítají přídavky v podobě technologií FSR 4 a Nvidia Frame Generation. Zapnete si je v přehlednějším menu a spolu s upraveným uživatelským rozhraním by měly přispět ještě k plynulejšímu pirátskému životu.

Na chapadlovité monstrum v Davy x Jones se můžete vypravit po zakoupení hry. Až do 9. prosince vám rozhodnutí zpříjemní 20% sleva, díky níž vám stačí mít v peněžence zhrbua 350 korun.

Smarty.cz
Tagy:
piráti akční fantasy střílečka indie hra předběžný přístup
Zdroje:
Parasight
Hry:
DAVY x JONES
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update

Nejnovější články