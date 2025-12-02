Vyrazte na Krakena v pirátské doomovce Davy x Jones a naloďte se na válečnou velrybu

Doomovské akci Davy x Jones od studia Parasight se rozhodně nedá upřít svérázná představivost. Kombinace rychlé střílečky roguelike prvků a nemrtvého pirátského světa, ve kterém hlavního bezhlavého hrdinu Jonese doprovází ukecaná lebka Davy, v srpnu tiše odstartovala předběžný přístup, aby ho teď náležitě rozšířila o další podivnou zábavu.
Nemrtví piráti mohou nově vyrazit na samotného Krakena. Už samotná výprava bude hrdinským počinem, obzvlášť když vyrazíte na lodi, která je napůl dřevěným korábem a napůl kosmickou mrtvou velrybou. Nový alternativní herní režim přináší kameru z pohledu třetí osoby a postupné budování posádky i schraňování bonusů, s nimiž zkoušíte porazit legendární monstrum. Cesta ke Krakenovi navíc nebude jednoduchá, jelikož po vás v nebesích jde všechno a všichni, co má zuby a zbraně.
Aktualizace slibuje plynulé přechody mezi plavbou a akcí na zemi, která rovněž prošla citelnými úpravami. Souboje jsou svižnější, přibyly vyšší komba i rozlišení na těžké a rychlé útoky. Přepracováním prošel systém přebíjení, limity nábojů a přehlednost bojiště, k níž přispívají i změny v chování nepřátel.
Výčet novinek tím ale nekončí. Úprav doznal strom dovedností, který nyní má větší dopad na samotné potyčky a nabízí smysluplnější volby. Vylepšovat navíc nebudete jen sebe, ale i posádku. Potěší rovněž kodex s příběhy, tipy a návody, stejně jako podpora achievementů.
Technicky založení hráči uvítají přídavky v podobě technologií FSR 4 a Nvidia Frame Generation. Zapnete si je v přehlednějším menu a spolu s upraveným uživatelským rozhraním by měly přispět ještě k plynulejšímu pirátskému životu.
Na chapadlovité monstrum v Davy x Jones se můžete vypravit po zakoupení hry. Až do 9. prosince vám rozhodnutí zpříjemní 20% sleva, díky níž vám stačí mít v peněžence zhrbua 350 korun.