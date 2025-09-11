Vydavatelství Acclaim se vrací. Pro svou obnovenou premiéru si vybralo hned devět her

Pamětníci mezi vámi si možná vzpomenou na vydavatelství Acclaim, které zbankrotovalo v roce 2004. Celek, který vznikl v roce 1987 a světu představil Turoka nebo Burnout, se po letech rozhodl vrátit pod vedením Alexe Josefa, zakladatele a bývalého šéfa Graffiti Games (Turnip Boy Commits Tax Evasion). Jeho novým zaměřením jsou malé nezávislé tituly, které lákají hlavně svými nápady. Slova potvrzená včerejším Play Acclaim Showcase.
Akce předvedla chystaný seznam devíti her, které v budoucnu pod hlavičkou společnosti vyjdou. Dvě z nich si rovnou odbyly i vydání, takže se na počítačích můžete přesvědčit, jestli si vydavatelství pro návrat vybralo zajímavé projekty.
Z dvojice vypuštěných titulů zaujme hlavně Katanaut. Rychlá metroidvania kombinující plynulé boje s kosmických hororem. Vaším úkolem je přežít na vesmírné stanici, kde se to hemží zrůdnostmi, krví a vnitřnostmi. Fanouškovské přejmenování na Dead Space Cells, zdá se, není úplně mimo.
Druhou vydanou hrou je Basketball Classics, která vás vezme do zlaté éry 8bitových sportovních her. Čeká vás profesionální košíková v zápasech 5 na 5, kde se snoubí sidescrolling se strategií. K zábavě vám stačí tři tlačítka, přes 175 týmů, kolem 1000 hráčů, příběhový režim a lokální multiplayer
Blízká i vzdálená budoucnost posléze nabídne kombinaci Jet Set Radio a Crazy Taxi v Tossdown. Uvidíte, že doručování balíčků ve světě, kde vás chce všechno zabít, není úplně skvělou prací. Ground Zero Hero mezitím láká na akční roguelite s lehkými prvky survivalu v postapokalyptické světě. Postupnou likvidací mutantů získáte radioaktivní vnitřnosti, s jejichž pomocí sami mutujete. Mňam.
Chvíle relaxace najdete v Pixel Washer, v němž se chrabré prasátko vybavené vapkou rozhodlo vyčistit zaneřáděné město. The Prisoning: Fletcher’s Quest je zase pojednáním ztrápeného vývojáře a jeho mysli, ze které se snaží uniknout ve stylu metroidvanií. Své rytmické já zaháknete pořádně v GRIDbeat! – kybernetickém dungeon crawleru, kde každý pohyb musí odpovídat hudbě.
Kompletní seznam uzavírají další dvě svéráznosti. Talaka představí roguelite v afro-brazilské mytologii, která ožije v malovaném světě. HYPERyuki: Snowboard Syndicate zase vrací arkádovou jízdu na snowboardu s několika sjezdovkami, pestrobarevnou grafikou a stylovými triky.
Všechny hry kromě PC míří i na konzole. Konkrétnější data vydání budou teprve upřesněná. Už teď je ale jasné, že cesta k úspěchu bude pro Acclaim dlouhá a nejspíše i trnitá. Přesto většina her z popisu působí zajímavě.