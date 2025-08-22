Volejte sláva a tři dny se radujte. Hollow Knight: Silksong má datum vydání
zdroj: Team Cherry

Volejte sláva a tři dny se radujte. Hollow Knight: Silksong má datum vydání

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

22. 8. 2025 11:01 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Galerie

Nemyslitelné se stalo skutečností. Hollow Knight: Silksong se už pomalu řadilo k oněm mýtickým hrám, které si fanoušci bezmezně přejí, ale jejich vydání je z nějakého důvodu neustále odkládané. Pokračování snad všemi oceňované metroidvanie se ale z této škatulky konečně vymanilo.

Už v červnu se slibovalo, že novinka Teamu Cherry vyjde ještě letos. Podobná ujištění probíhala v podstatě na roční bázi od roku 2022 a pokaždé z toho sešlo. Letošní Gamescom však konečně všechno utvrdil a je černé na bílém (v případě tmavého režimu bílé na černém), že hra vyjde 4. září.

Tým to potvrdil novou ukázkou, která slouží i jako připomínka toho, na co se příznivci po tolika letech mohou těšit. Hlavní postavou se tentokrát stane Hornet. Oproti předchůdci je mrštnější a zaměřená na svižnější pohyb i útoky. Do půtek se pustíte se slušně zformovanou řadou nepřátel. Dle oficiálních čísel počet jejich druhů překročil číslo 200, a to se nepočítá zhruba 40 bossů. Vizuál zůstává věrný originálu, přesto nové lokace pulzují vlastní unikátní atmosférou.

zdroj: Team Cherry

Všechny pozitivní zprávy přichází s jednou negativní. Dle zdrojů Jasona Schreiera nebudou před vydáním dostupné recenze od kritiků, jelikož jim studio neposkytne klíče s předstihem. Podle celku by totiž bylo nefér, kdyby se recenzenti ke hře dostali dříve než podporovatelé z Kickstarteru.

Hollow Knight: Silksong
Novinky
Hollow Knight: Silksong bude hratelný na Gamescomu. Xbox přiveze i další herní lahůdky

Schreier zprávu ještě doprovází domněnkou o tom, že dalším důvodem je časový tlak v následujících dvou týdnech, během nichž má studio hromadu práce s dalšími věcmi. Zajištění a rozeslání klíčů by proto uzmulo drahocenný čas, který jako malý tým může efektivněji využít jinde. No, snad to není předzvěst toho, že půjde o kvalitativní zklamání.

Podle jejich prohlášení ohledně zpoždění hry by tomu být nemělo. Vývoj dle všeho trval tak dlouho, protože titul neustále bobtnal a snad každý nápad stál za zpracování. Studio netrápil rozpočet a postupně se dostalo do fáze, že muselo přestat tvořit koncepty a vrhnout se do vývoje, v němž všechny ty skvělé věci dají do kvalitního celku se smyslem pro detail.

Hollow Knight: Silksong vyjde na všechny myslitelné hlavní platformy. Kromě PC to znamená PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch 1 a 2. Už od startu ho najdete i ve službě Game Pass.

Smarty.cz
Tagy:
skákačka
Zdroje:
PCGamesN, Team Cherry
Hry:
Hollow Knight: Silksong
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií

Nejnovější články