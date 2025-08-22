Volejte sláva a tři dny se radujte. Hollow Knight: Silksong má datum vydání

Nemyslitelné se stalo skutečností. Hollow Knight: Silksong se už pomalu řadilo k oněm mýtickým hrám, které si fanoušci bezmezně přejí, ale jejich vydání je z nějakého důvodu neustále odkládané. Pokračování snad všemi oceňované metroidvanie se ale z této škatulky konečně vymanilo.
Už v červnu se slibovalo, že novinka Teamu Cherry vyjde ještě letos. Podobná ujištění probíhala v podstatě na roční bázi od roku 2022 a pokaždé z toho sešlo. Letošní Gamescom však konečně všechno utvrdil a je černé na bílém (v případě tmavého režimu bílé na černém), že hra vyjde 4. září.
Tým to potvrdil novou ukázkou, která slouží i jako připomínka toho, na co se příznivci po tolika letech mohou těšit. Hlavní postavou se tentokrát stane Hornet. Oproti předchůdci je mrštnější a zaměřená na svižnější pohyb i útoky. Do půtek se pustíte se slušně zformovanou řadou nepřátel. Dle oficiálních čísel počet jejich druhů překročil číslo 200, a to se nepočítá zhruba 40 bossů. Vizuál zůstává věrný originálu, přesto nové lokace pulzují vlastní unikátní atmosférou.
zdroj: Team Cherry
Všechny pozitivní zprávy přichází s jednou negativní. Dle zdrojů Jasona Schreiera nebudou před vydáním dostupné recenze od kritiků, jelikož jim studio neposkytne klíče s předstihem. Podle celku by totiž bylo nefér, kdyby se recenzenti ke hře dostali dříve než podporovatelé z Kickstarteru.
Schreier zprávu ještě doprovází domněnkou o tom, že dalším důvodem je časový tlak v následujících dvou týdnech, během nichž má studio hromadu práce s dalšími věcmi. Zajištění a rozeslání klíčů by proto uzmulo drahocenný čas, který jako malý tým může efektivněji využít jinde. No, snad to není předzvěst toho, že půjde o kvalitativní zklamání.
Podle jejich prohlášení ohledně zpoždění hry by tomu být nemělo. Vývoj dle všeho trval tak dlouho, protože titul neustále bobtnal a snad každý nápad stál za zpracování. Studio netrápil rozpočet a postupně se dostalo do fáze, že muselo přestat tvořit koncepty a vrhnout se do vývoje, v němž všechny ty skvělé věci dají do kvalitního celku se smyslem pro detail.
Hollow Knight: Silksong vyjde na všechny myslitelné hlavní platformy. Kromě PC to znamená PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch 1 a 2. Už od startu ho najdete i ve službě Game Pass.