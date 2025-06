Hollow Knight: Silksong by měl vyjít do konce roku

9. 6. 2025 10:29 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Hollow Knight: Silksong se už pomalu řadí do kategorie k Half-Life 3 aneb projektům, které si fanoušci bezmezně přejí, leč vydání je stále značně nejisté. Pokračování cenami ověnčené metroidvanie už mělo vyjít před několika lety, avšak stále se tomu nestalo. Opět však vysvitla naděje.

Během představení handheldu ROG Xbox Ally dorazila informace o tom, že titul by měl být během jeho vydání už dostupný (děkujeme IGN). A vzhledem k tomu, že stroj vyjde okolo letošních Vánoc, znamená to, že Silksong by měl vyjít do konce tohoto roku na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.

zdroj: Xbox

Zprávu je zapotřebí brát trochu s rezervou. Podobné oznámení proběhlo v roce 2022, kdy studio oznámilo, že bude hra připravená v následujících 12 měsících. V roce 2023 však vedoucí týmu Matthew Griffin prozradil, že hru odložili na neurčito. Proto si z toho fanoušci začali dělat legraci. I vzhledem k tomu, že Hollow Knight: Silksong mělo být původně DLC do jedničky a až během vývoje se transformovalo do plnohodnotného pokračování.