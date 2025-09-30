V Minos se stanete rohatým pánem labyrintu, který chystá pasti na dobrodruhy

Devolver Digital znovu přichází s hrou, která se na první pohled nedá s ničím úplně srovnat. Svěží kombinace žánrů se místi ve hře Minos – chystaná roguelite strategie od studia Artificer, ve kterém se chopíte role samotného Mínótaura.
V Minos nejste bezmocnou obětí hrdinských výprav, naopak jste vládcem bájného labyrintu. Dobrodruzi touží po slávě a zlatě a bláhově věří, že zabitím mýtické nestvůry zapíší své jméno do legend. Netuší ale, že kráčí přímo do vašich pastí. Všechno jste totiž přesně připravili dobrodruhům do scesty – spletité chodby, otočné brány a smrtící pasti čekají na každého, kdo se odváží vstoupit do temných chodeb.
Každý průchod hrou se liší – jiné pasti, jiní nepřátelé, jiná konfigurace bludiště. Z Minos se tak stává neustálý souboj kreativity hráče a odvahy protivníků. Tvůrci slibují, že žádné dva průchody nebudou nikdy stejné.
Hlavní lákadlo spočívá v možnosti stavět a modifikovat vlastní labyrint. Můžete vytvořit dlouhé, vyčerpávající chodby plné pastí, nebo dobrodruhy zmást rozvětvenými cestami a pohyblivými prvky. Hra navíc umožňuje propojit jednotlivé nástrahy do komplexních řetězových reakcí – od tlakových desek přes kotouče, poletující balvany až po smrtící plameny. Správně načasovaný masakr se může změnit v krásný chaos a bezhlavý úprk hlouběji do labyrintu.
Nejde však jen o bezduché vyvražďování. Minos slibuje i příběhovou rovinu, která má přiblížit, co se skrývá za legendou o Mínótaurovi a jeho tvůrci Daidalovi a zodpovědět otázku, kdo je tady skutečné monstrum? Hráči tak nebudou jen mechanicky likvidovat odvážlivce, ale postupně rozplétat i mytologické pozadí. A až přijde čas střetu s Théseem, budete to vy, kdo rozhodne, kdo z labyrintu vyjde živý.
Minos tak kombinuje budovatelskou strategii, roguelite prvky a tower defense, které staví staré řecké báje a pověsti do nové perspektivy, podobně jako třeba Hades. Pokud vás láká role tvůrce i predátora zároveň, můžete si na Steamu vyzkoušet demo. Na plnou hru si na PC budete muset počkat do roku 2026.