V hororovém rozšíření pro roguelite survival Pacific Drive budeme pátrat po šíleném kultu

Skvělý roguelike survival Pacific Drive přidal do vínku her z podobného ranku nestandardní prvek – auto. Vůz jste si mohli vylepšovat, byl klíčový pro průchod jednotlivými lokacemi, ale taky jste museli dávat pozor na všelijaké nástrahy, anomálie, píchlé pneumatiky a bouře.
Ještě letos se do bizarní Zóny budete moct vrátit v rozšíření Whispers in the Woods. Zbrusu nový příběh vás a váš kombík pošlou hluboko do záhadnýchh lesů při pátrání po zvláštních symbolech a podobiznách. Stojí za nimi fanatický kult, který uctívá něco příšerného? To se dozvíte během osmi až dvanácti hodin.
Rozšíření bude výrazně hororově laděné. Můžete se do něj pustit kdykoliv během prvních pár hodin po začátku nové hry nebo i v rozjeté uložené pozici. Kromě mrazivé atmosféry se můžete těšit na nové křižovatky s unikátními surovinami, ke kterým se pojí nová funkční a kosmetická vylepšení auta v hororovém stylu.
V lesích na vás budou číhat nevídané anomálie, které se postarají o nejednu lekačku. Novinkou budou takzvané artefakty, které zásadně ovlivňují hratelnost (ne vždy k lepšímu) a vaše bezprostřední okolí. Pacific Drive – Whispers in the Woods vyjde ještě letos na PC a PlayStation 5.