V hororovém rozšíření pro roguelite survival Pacific Drive budeme pátrat po šíleném kultu

10. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Pacific Drive – Whispers in the Woods
Pacific Drive – Whispers in the Woods
Pacific Drive – Whispers in the Woods
Skvělý roguelike survival Pacific Drive přidal do vínku her z podobného ranku nestandardní prvek – auto. Vůz jste si mohli vylepšovat, byl klíčový pro průchod jednotlivými lokacemi, ale taky jste museli dávat pozor na všelijaké nástrahy, anomálie, píchlé pneumatiky a bouře.

Ještě letos se do bizarní Zóny budete moct vrátit v rozšíření Whispers in the Woods. Zbrusu nový příběh vás a váš kombík pošlou hluboko do záhadnýchh lesů při pátrání po zvláštních symbolech a podobiznách. Stojí za nimi fanatický kult, který uctívá něco příšerného? To se dozvíte během osmi až dvanácti hodin.

Pacific Drive
Recenze
Pacific Drive – recenze roadtripu do mysteriózní zóny

Rozšíření bude výrazně hororově laděné. Můžete se do něj pustit kdykoliv během prvních pár hodin po začátku nové hry nebo i v rozjeté uložené pozici. Kromě mrazivé atmosféry se můžete těšit na nové křižovatky s unikátními surovinami, ke kterým se pojí nová funkční a kosmetická vylepšení auta v hororovém stylu.

V lesích na vás budou číhat nevídané anomálie, které se postarají o nejednu lekačku. Novinkou budou takzvané artefakty, které zásadně ovlivňují hratelnost (ne vždy k lepšímu) a vaše bezprostřední okolí. Pacific Drive – Whispers in the Woods vyjde ještě letos na PC a PlayStation 5.

