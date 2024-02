Pacific Drive – recenze roadtripu do mysteriózní zóny

21. 2. 2024 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Pokud je váš dvoustopý miláček neoddělitelný parťák, kterému věnujete každou volnou chvilku, štětečkem čistíte výduchy ventilace, volné večery trávíte v e-shopech s náhradními díly a dáváte mu každý večer před spaním dobrou noc, Pacific Drive nejspíš nebude pro vás. Ústřední vozidlo, kterým podnikáte výpravy do tajemné zóny, totiž v nehostinných podmínkách neskutečně trpí - za každou zatáčkou hrozí nebezpečí v nejlepším případě jen obouchaných plechů, v tom nejhorším defektů, proražené nádrže nebo rovnou uraženého kola.

Přežití za volantem

Pacific Drive je totiž o přežití. Zóna oddělená masivní zdí je plná elektromagnetických anomálií, bizarních gravitačních úkazů a smrtící radiace. Mezi skalisky, vzrostlými borovicemi a nebezpečnými zvláštnostmi jsou ale i opuštěné výzkumné stanice, zapadlé benzinové pumpy, kontrolní věže a vědecké komplexy. A ty v útrobách skrývají desítky pokladů, které by v normálním světě udělaly radost nejednomu sběrači kovů. V Pacific Drive jsou ale rozličné materiály základním kamenem pro přežití.

Budete je totiž potřebovat nejen k vylepšování vašeho auta, ale i útulného servisu, kam se po každé vyjížďce vracíte. A že toho k výrobě, opravám a stavění je požehnaně! Různá kola, baterie, světlomety, panely, nosiče, lepší výrobní ponk, rychlejší tankovací pistole nebo třeba opravna dílů. Dále pak musíte dávat bacha, abyste měli to správné nářadí na průzkum zóny.

zdroj: Ironwood Studios

To znamená páčidlo na zamčené dveře a skříně, pneumatické kladivo na rozbíjení generátorů a vyrážení dveří, explozivní kleště na vystřihávání dílů z vraků kolem vozovky, baterku, opravárenské nářadí, lepicí sady, kanystry. Pacific Drive nabízí vyšší desítky receptů k odemykání, které vám vždy o trochu usnadní pobyt v zóně.

A budete potřebovat každou výhodu, které se vám může dostat, protože Pacific Drive je cokoliv než jen pohodová vyjížďka po malebné krajině. Nebezpečí doslova číhá na každém kroku. Anomálií je téměř šedesát. Od těch nevinnějších, které vám třeba jen trhnou volantem na stranu, až po explodující sopky kyseliny, robotické únosce, kteří vám auto odvlečou do nejbližších stromů, nebo znepokojivé obrysy turistů, kteří po kontaktu s autem explodují.

Virtuální automechanik snadno a rychle

Místy hra dokáže být frustrující v tom, kolik hrozeb a jak často na vás vrhá. To si tak v klidu jedete po silnici, rádio hraje na plné pecky jednu z fantastických skladeb, když tu se najednou z křoví vyřítí magentické koule, které se vám nalepí na auto a zkratují elektroniku.

Palubní deska se vám rozsvítí varovnými kontrolkami jako u běžného řidiče Uberu, okamžitě zastavíte, abyste se otravných parazitů zbavili, jenže tu se kolem vás začnou doslova zvedat kusy vozovky, které vám auto odhodí do nejbližšího houfu výbušných turistů. Najednou víte, že vás čekají dlouhé minuty oprav v terénu, abyste se vůbec byli schopní dostat domů. Nemluvě o tom, že z takové výpravy se vracíte vlastně v mínusu, protože spotřebujete více surovin na uvedení auta do původního stavu, než kolik z expedice ve výsledku získáte.

zdroj: Ironwood Studios

Otravné to je obzvlášť v začátcích, kdy máte pod rukama vrak, který by rozhodně neprošel technickou, a každá součástka je extrémně náchylná k poškození.

Ono to totiž není jen o tom, kolik má který panel karoserie životů, ale taky o komplexnějších problémech. Prasklé dveře vás, řidiče, pořád chrání před nárazy a poškozením, ale už neposkytují ochranu před radiací nebo elektřinou. Pneumatika sice nemusí mít zrovna defekt nebo sjetý vzorek, ale když je kolo uvolněné, na jízdních vlastnostech to poznáte. Každá vada a součástka se projeví na tom, jak auto drží na silnici, kolik má výkonu, jak rychle spotřebovává palivo.

zdroj: Ironwood Studios

Pacific Drive sice nejde tak do hloubky, aby se dal nazvat simulátorem, ale pokud vám auta nejsou cizí, některé detaily oceníte. Třeba reálné odrazy ve zpětných zrcátkách, díky kterým můžete i pohodlně couvat bez otáčení hlavy dozadu. Samozřejmostí je pak i velké množství kosmetických předmětů od různých volantů, řadicích pák, visaček na zpětné zrcadlo až po všelijaké barevné odstíny laků a polepy. Vytunit si vlastní futuristický DeLorean nikdy nebylo snazší.

Auto si také může samovolně vytvořit vlastní manýry. Specifické chování, které je poměrně složité rozkrýt a odstranit. Může to být cokoliv - od samovolného otevírání dveří při nastartování, až po blikající světla při otáčení volantem (což je v noci poměrně nebezpečné).

Na jednu stranu fantastický nápad, který jistě dá vzpomenout každému, kdo kdy vlastnil nějakou starou plečku, že auta občas mají vlastní hlavu a nepochopitelné vady. Na stranu druhou si takových manýrů můžete nabalit celou řadu a s vozem, kterému se v jednom kuse vypíná rádio, otevírají dveře a zhasínají světla, je k vzteku jezdit.

Postavte si svůj DeLorean

Naštěstí se postupem času dostáváte k lepším technologiím a speciálním schopnostem, abyste mohli čelit čím dál horším nástrahám zóny. Obrněné panely, světlomety chráněné před zkratem, dodatečná nádrž pro delší výpravy bez tankování, ale třeba i lepší baterka, abyste mohli efektivně svítit ve tmě a využívat fígle, které do auta lze namontovat. Regulérní skok, turbo boost, ochranný štít, ale i léčení nebo zpomalování času.

V ten moment si už při každém ťukanci neurvete dveře a máte arzenál, který vám účinně pomůže bojovat proti některým nebezpečenstvím zóny. Pořád ale ani zdaleka nebudete mít vyhráno, protože pak na vás čeká extrémní počasí a silnější fyzikální úkazy jako neproniknutelná tma nebo kyselinový déšť.

zdroj: Ironwood Studios

Pacific Drive zkrátka vyžaduje pevné nervy, abyste si ho do sytosti užili. Nesmí vám vadit mikromanagement kolem auta, místy frustrující obtížnost ani repetitivní kolečko aktivit, protože v prvé a hlavní řadě je hra o lootování, sbírání různých druhů materiálů a snaze je přivézt do garáže, abyste si vylepšili auto a mohli jet do nebezpečnějších oblastí pro… více materiálů.

Atmosféra, která by se dala krájet

Hra ale naprosto vyniká atmosférou a neplánovanými situacemi, které vás na výletech mohou potkat. Když třeba zapomenete zatáhnout ruční brzdu, jdete se prohrabovat nejbližším kontejnerem a auto vám mezitím sjede z blízkého srázu. Nebo když necháte nastartovaný motor, rozsvícená světla, a trochu se při pátrání po haraburdí zapomenete, rázem je z auta nepojízdný kus šrotu a vás čeká hledání benzínu v nádržích opuštěných vraků.

Nebo mé oblíbené hledání zkratky mimo silnice (které se mi nikdy nevyplatilo) skrz potemnělý les či opatrné sjíždění kopců, jež končí v kotrmelcích. Kolikrát jsem se taky plácl do čela, když jsem po nasednutí do auta ve zběsilém úprku před radioaktivní bouří zapomněl, že už mám nastartováno, a místo toho jsem motor vypnul, což mě stálo drahocenný čas, kterého při útěku ze zóny opravdu není nazbyt.

zdroj: Ironwood Studios

Každá úspěšná výprava totiž končí zběsilým závodem. Na mapě se otevře portál, masivní ohnivý sloup jde vidět na míle daleko, a zároveň začne celou oblast sžírat radioaktivní orkán, před kterým musíte upalovat s plynem na podlaze. Jsou to zatraceně napínavé momenty a mnohdy jsem z místa utekl vyloženě vteřiny před jistou smrtí.

Drtivá většina map se totiž generuje náhodně. Jsou mezi nimi příběhové uzly, které jsou permanentní, ale jinak nikdy nevíte, na co narazíte. Jak bude vypadat reliéf terénu, na jaké suroviny narazíte, ale hlavně jaké anomálie můžete čekat, je tak vždycky malé překvapení.

Nezapomenutelná malá hra

Přestože Pacific Drive dokáže být občas frustrující a monotónní, má naprosto fantastickou atmosféru. Zónu je radost objevovat i díky stovkám poznámek a zajímavých zápisků v deníku, ale i kvůli špičkové práci se světlem a počasím.

Když se rozprší, zapnete stěrače, naladíte melancholickou baladu v rádiu a kličkujete po liduprázdné silnici, opravdu si připadáte jako na podzimním autovýletě. Z blížícího se vichru máte regulérní obavy, co na svých křídlech přinese, a jestli raději s autem nezaparkovat do závětří.

Hra vypadá obzvláště skvěle v noci. Když se na silnici líně převaluje mlha, kterou protínají světlomety, připadáte si jako v nějakém Kingově románu o osamělém jezdci noční tmou. Auto je v bezútěšné zóně zářivý maják, jehož hřejivá světélka vždycky velmi rádi uvidíte, když se vynoříte z deštěm bičovaného lesa nebo hrůzu nahánějících opuštěných stavení.

Zhruba od poloviny příběhu se navíc dostanete hlouběji do zóny, kde jsou anomálie silnější a architektura podivnější. Rázem jako byste se ocitli v Zóně soumraku. Mysteriózní příběh skvěle doplňuje trojice vědců-průvodců, kteří s vámi komunikují vysílačkou. Postavy rozhodně nejsou jednorozměrné, mají vlastní emoce, přesvědčení i zkušenosti po letech pobytu v zóně a je těžké si k nim nevypěstovat vztah. Obzvlášť k hlavní výzkumnici Oppie, která na první dojem působí jako nesympatická, arogantní ježibaba, ale jakmile ji více poznáte a pochopíte její motivace a zážitky, začnete jí rozumět… a ona vám.

zdroj: Ironwood Studios

Pacific Drive je skvělá jízda, která by neměla ujít všem fanouškům survivalů. Dokáže vykouzlit výbornou atmosféru a vtipné nenadálé situace, jež se vám hluboko vryjí do paměti. Na druhou stranu je ale nutné přiznat, že hra není úplně pro každého. Netrpělivé bude štvát otravné a bezmyšlenkovité lootování kdejakého haraburdí, hledače poklidných projížděk přírodou zase budou vyvádět z míry místy frustrující a otravné anomálie.

Pokud ale přistoupíte na pravidla hry, obrníte se trpělivostí a budete mít chuť proniknout do tajemné zóny a jejích bizarních zákonitostí, odmění se vám Pacific Drive parádním zážitkem.