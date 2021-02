Tvůrci Unreal Enginu představili přelomovou technologii pro tvorbu obličejů

11. 2. 2021 10:39 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Společnost Epic Games nám loni vytřela zrak ukázkou toho, co dokáže její nový Unreal Engine 5 a teď se vrací dokázat totéž s nástrojem zvaným MetaHuman Creator. Jeho účelem je zkrátit proces tvorby uvěřitelných obličejů z týdnů a měsíců tvrdé práce na pouhé hodiny. Ambiciózní? Rozhodně! A už letos se ukáže, co je na tom pravdy.

MetaHuman Creator je nástroj, který vám s rozsáhlou paletou možností umožní prý už během jedné hodiny vytvořit velmi realistický obličej člověka. Velice vzdáleně to připomíná jakoukoliv tvorbu postavy z RPG her, prostě jen hýbete posuvníky, čímž měníte styly vlasů, vousů, hrajete si se stářím, pihami, velikostí nosu, rtů a upravíte i zuby.

Výsledky jsou dechberoucí, nicméně samotný editor je jen začátek. V něm pouze vytvoříte vzhled obličeje, animace mu dodáte až po vyexportování souboru do samotného Unreal Enginu. Technologie jsou provázané, takže je vše připravené třeba i pro motion capture, což demonstruje video nad článkem.

Skvělé na tom celém je, že program MetaHuman Creator běží v cloudu, což znamená, že vám k jeho používání postačí webový prohlížeč a nepotřebujete silný počítač na renderování obličejů. Nicméně pokud s těmito obličeji chcete dále pracovat v Unrealu, tak doma stejně potřebujete nadupané dělo. Ale díky cloudu vám editor nebere výkon potřebný pro samotný engine a teoreticky by dávalo smysl i dělat úpravy třeba na cestách z notebooku či tabletu.

Na oficiálních stránkách si můžete stáhnout hotové postavy z videa výše a pohrát si s nimi v současném Unreal Enginu. Tvůrci vám tedy ještě nedávají možnost vytvořit vlastní obličeje, ale můžete zjistit, jak se s výsledným produktem pracuje v prostředí enginu, jak ho animovat a tak podobně. Editor by měl být zpřístupněný během letošního roku.

Až čas ukáže, jak moc bude MetaHuman Creator využitelný v praxi a zda jeho rychlost a jednoduchost nebude přílišným ústupkem výsledné kvalitě. Z videí to tak rozhodně nepůsobí, ale zase jde o technologické demo, které je načančané k dokonalosti, zatímco ve vývoji her se musí dělat ústupky například hardwarovým nárokům na počítače koncových zákazníků. Ale vypadá to slibně!