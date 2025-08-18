Tvůrci Homeworld 3 získali práva na Hardspace: Shipbreaker, chystají několik nových projektů
Studio Blackbird Interactive, známé především díky realtimové vesmírné strategii Homeworld 3, vykonalo malý krok pro lidstvo, ale velký pro svou vlastní budoucnost. Získalo plná práva na značku Hardspace: Shipbreaker, ve které rozebíráte vyřazené kosmické lodě na díly a recyklujete je, abyste si zajistili příjmy v dystopickém sci-fi univerzu.

Až dosud se Blackbird o práva dělil s vydavatelstvím Focus Entertainment, které se podílelo na distribuci titulu. S novou dohodou se Blackbird stává výhradním vlastníkem značky.

Tímto krokem se otevírají dveře k dalšímu rozvoji série, protože studio potvrdilo, že už nyní pracuje na vícero projektech spojených s Hardspace. Konkrétní detaily zatím nezveřejnilo, ale naznačilo, že se můžeme těšit na posouvání hranic herního designu i na hratelnost založenou na fyzice. Ambiciózní prohlášení přitom nepůsobí přehnaně – Hardspace: Shipbreaker svého času zaujal originálním pojetím i svým zpracováním pobytu ve stavu beztíže v honbě za vesmírnými poklady.

Shipbreaker nabídl unikátní zážitek z pohledu první osoby, kde jste rozřezávali a rozebírali staré kosmické lodě. Klíčovou roli přitom hrálo hospodaření s kyslíkem, manipulace s těžkými součástkami i opatrná práce s nebezpečnými prvky, jako jsou radioaktivní reaktory nebo tlakové komory. Zážitek doplňoval příběh o vykořisťování dělníků a boji za lepší pracovní podmínky. 

zdroj: Focus Home Interactive

Vedle toho Homeworld 3, nejnovější z velkých her od Blackbird, vyvolala mezi fanoušky smíšené reakce. Ačkoliv graficky působila pěkně a nabídla zajímavý koncept využívání trosek jako krytu, zklamala podle hráčů i kritiků mizernými mapami, příliš krátkou kampaní a nevýrazným příběhem.

Získání práv na Hardspace tak může být příležitostí vrátit se k projektům s větší kreativní svobodou. Blackbird teď čerstvě otevřel registrace do programu LYNX Pioneer, kam se můžete přihlásit a přímo se podílet na formování budoucnosti značky. 

Nejnovější články