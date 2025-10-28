Tvůrce DayZ se pustil do Valve: „Hazardní mechanismy nemají ve hrách co dělat“
zdroj: Valve

Tvůrce DayZ se pustil do Valve: „Hazardní mechanismy nemají ve hrách co dělat“

PlayStation 4 PC PS4 Pro

28. 10. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Dean Hall, autor DayZ a šéf studia RocketWerkz, se ostře pustil do Valve kvůli způsobu, jakým firma monetizuje své hry prostřednictvím mechanismů nápadně připomínajících hazardní hry. V rozhovoru pro Eurogamer uvedl, že společnost podle něj nečelí ani zdaleka takové kritice, jakou by si zasloužila, přestože její lootboxová ekonomika stojí na hraně reálného gamblingu.

counter-strike 2
Novinky
Counter-Strike 2 otřásl herní burzou. Hodnota skinů padla o 3 miliardy dolarů

„Upřímně jsem z herních hazardních mechanismů znechucený – ve videohrách vůbec nemají co dělat,“ řekl Hall.

Konkrétně naráží na lootboxy v Counter-Strike 2, s jejichž obsahem můžete obchodovat na sekundárním trhu a tím ho fakticky směňovat za reálné peníze. Trh s těmito skiny má dnes miliardovou hodnotu (kterou před několika dny důrazně otřásly změny ve směnném systému), což má výrazný vliv na popularitu a ekosystém celé hry.

Hall proto vyzývá Valve a ostatní studia k větší otevřenosti: „Moje výzva vývojářům zní, že pokud si opravdu myslí, že to není problém, měli by dát data k dispozici univerzitám, které chtějí tento fenomén zkoumat.“

Zatímco některé státy lootboxy (tedy placené balíčky s náhodným obsahem) úplně zakázaly nebo alespoň požadují vypsat procentuální šance na výsledek, Valve se regulace rozhodlo obejít systémem Genesis Terminal. Lootboxy jsou v něm v základu zdarma, platí se až za nákup vylosovaného předmětu - který sice posléze můžete prodat, ale nikdo vám nezaručí, že na investici nebudete tratit.

Icarus
Icarus
Icarus
Galerie

Zajímavé je, že Hall zároveň přiznává, že ani on sám není spokojený s monetizací svého posledního projektu. Icarus měl původně vyjít jako free-to-play, ale nakonec vydělává na drahých DLC, což Hall sám nazývá „paradoxím modelem“. Tvrdí, že studio tuto cestu a nacenění zvolilo jen proto, aby vůbec přežilo. Podle něj většina vývojářů prožívá podobné dilema, ale ocitli se v pasti, v níž nevyhrává prakticky nikdo.

Jako protiopatření připravuje Hall svůj další projekt Kitten Space Agency s jinou vizí. Chce vytvořit duchovního následovníka Kerbal Space Program a poskytnout ho zdarma s možností dobrovolné podpory. „Chci najít jiný způsob. Musíme to zkusit. A pokud si nějaká hra zaslouží experiment s jiným přístupem, je to právě tahle. Tvrdíme, že hry dokážou inspirovat, a inspirace by měla být zdarma,“ popsal Hall svou filozofii.

Kitten Space Agency zatím nemá datum vydání a testování běží jen pro velmi úzký okruh vybraných. Zda dobrovolný model skutečně uživí studio, zatím není jisté. Hall ale naznačuje, že pokud se má něco změnit, musí změna přijít přímo od vývojářů. Valve je pro něj potom symbolem toho, kde se herní monetizace vydala vyloženě špatným směrem.

Smarty.cz
Tagy:
multiplayer valve Counter-strike monetizace
Zdroje:
Dean Hall, Eurogamer
Hry:
DayZ Counter-Strike 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo

Nejnovější články