Tohle hrát nebudeme! V survival hororu Huntsman vás budou nahánět obří pavouci

PC Gaming Show Tokyo Direct hráče obohatila představením několika větších i menších her. Některé zapůsobily zajímavými světy, jiné lákavou hratelností. A jeden rozhodně hrát nebudeme, protože už po zhlédnutí krátké ukázky projektu Huntsman má člověk tendenci říct pověstné: „Nebudu to dělat!“.
Projekt malého studia OnTheHouse je noční můrou každého arachnofoba. Coby nový strážný v komplexu Arherton Laboratories máte za úkol hlídat perimetr a zabránit cizím živlům vniknout do objektu. Nakonec ale zjistíte, že lidé jsou vaším posledním problémem. V komplexu vypukne chaos, protože z držení uniknou experimentální exempláře obřích osminohých predátorů.
I když by se z popisu dalo očekávat, že půjde o další kooperativní hru pro bojácné skupinky přátel, opak je pravdou. Huntsman je singleplayerovým titulem, ve kterém se snažíte najít způsob, jak hrozby eliminovat a zrušit lockdown, abyste z komplexu mohli utéct. Potenciálně jednoduchý úkol, který je o poznání komplikovanější, když vás nahání křižákovití a maloočkovití pavouci, jejichž chování údajně tým důkladně studoval, aby ho mohl zachytit co možná nejrealističtěji.
Titul obecně působí, jako nízkorozpočtový Alien: Isolation. Jenomže milionkrát raději bychom se postavili xenomorfům než tomuhle „šmejdu z laborek“. Pokud ale najdete odvahu, čeká vás průzkum místností, sbírání potřebných zdrojů a využívání prostředí i prostředků, abyste odlákali všechno osminohé zlo.
Jestli nemáte problém s pavouky, případně si chcete projít očistcem, můžete to udělat už 13. října, kdy vyjde bezplatná demoverze. Plnou verzi najdete na Steamu, kde se objeví v průběhu listopadu.