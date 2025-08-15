Tiny Bookshop promění váš sen o vlastním knihkupectví v hřejivou herní realitu

Tiny Bookshop od studia Neoludic Games je přesně tou hrou, kterou si zamilují všichni, kdo někdy snili o vlastním knihkupectví, ale nechtějí zažívat jeho každodenní realitu plnou stresu, účetnictví a nekonečných povinností. Namísto boje s porouchanou klimatizací, kávou politými obálkami a papírováním se ocitnete v idylickém evropském přímořském městečku Bookstonbury, kde provozujete knihkupectví na kolečkách a pomalu se stáváte součástí místní komunity.
zdroj: Skystone Games
Jako nový majitel převážíte svou kolekci knih od tržnice až po malebná nábřeží a seznamujete se s obyvateli, kteří si vás rychle oblíbí. Tilde, bývalá majitelka knihkupectví, vám předá své zkušenosti, zatímco mladá Harper chodí každý den pro novou četbu a Fern, místní reportérka, s pečlivostí sobě vlastní zaznamenává vaše prodeje i zisky, byť to může působit trochu jako přílišný zásah do soukromí.
Vaše přítomnost v Bookstonbury není jen obchodní povahy, máte také příležitost stát se oporou města, zvlášť v době, kdy knihy a knihovny čelí snahám o cenzuru. Hra se soustředí především na knihomilskou atmosféru a bezstarostnou hratelnost. Každý den plníte přání zákazníků, doporučujete jim nové tituly a přitom pečujete o pověst a nabídku svého knihkupectví v širokém katalogu žánrů a titulů.
Pokud toužíte po další útulné, hřejivé hře, která vám tentokrát třeba připomene, proč jste si někdy v minulosti zamilovali čtení, Tiny Bookshop vám tenhle pocit dopřeje měrou vrchovatou. A ještě k tomu přidá nové virtuální přátele a pojízdný obchod, který se brzy stane srdcem celého městečka. Už teď je knihkupecký simulátor k dispozici na PC a Switchi, kde momentálně dominuje žebříčkům prodejů.