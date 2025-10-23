Tamriel Rebuilt plní dávný sen hráčů Morrowindu

Kdybyste si chtěli ukrátit čekání na Skyblivion a zahrát si nejlepší The Elder Scrolls v modernizované podobě, můžete si Morrowind vylepšit velmi ambiciózním a rozsáhlým modem Tamriel Rebuilt. Komunitní projekt, na kterém se stále pracuje, chystá další obří update, který do hry přidá prvek, po němž fanoušci volali přes dvacet let.
Nový update s názvem Poison Song má dorazit v příštích měsících a umožní hráčům a hráčkám se konečně stát členem rodu Indoril. Jedné z posvátných frakcí, ze které pochází i legendární hrdina Indoril Nerevar, ústřední postava celého Morrowindu. Tamriel Rebuilt se už více než dvě dekády snaží dokončit to, co Bethesda v roce 2002 nestihla – vybudovat celé území provincie Morrowind v měřítku, které původní hra jen naznačila. To znamená i pevninu kolem ostrova Vvardenfellu, na kterém se odehrává příběh půovdní hry. Projekt postupně vydává rozsáhlé kapitoly, přidává nová města, questy, frakce i stovky hodin obsahu.
Letos v létě vyšlo deváté rozšíření Grasping Fortune s obrovskou kupeckou sítí kolem města Narsis, jež spadá pod neúprosný rod Hlaalu. Poison Song tedy původní trojici rodů, ke kterým je možné se přidat – Hlaalu, Redoran a Telvanni – rozšíří o čtvrtou možnost. To znamená frakční úkoly a taky jiné rozehrání reputace se znesvářenými rody a jejich ovládaným územím.