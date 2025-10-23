Tamriel Rebuilt plní dávný sen hráčů Morrowindu
zdroj: Tamriel Rebuilt

Tamriel Rebuilt plní dávný sen hráčů Morrowindu

PC Xbox

23. 10. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Tamriel Rebuilt
Tamriel Rebuilt
Tamriel Rebuilt
Galerie

Kdybyste si chtěli ukrátit čekání na Skyblivion a zahrát si nejlepší The Elder Scrolls v modernizované podobě, můžete si Morrowind vylepšit velmi ambiciózním a rozsáhlým modem Tamriel Rebuilt. Komunitní projekt, na kterém se stále pracuje, chystá další obří update, který do hry přidá prvek, po němž fanoušci volali přes dvacet let.

Nový update s názvem Poison Song má dorazit v příštích měsících a umožní hráčům a hráčkám se konečně stát členem rodu Indoril. Jedné z posvátných frakcí, ze které pochází i legendární hrdina Indoril Nerevar, ústřední postava celého Morrowindu. Tamriel Rebuilt se už více než dvě dekády snaží dokončit to, co Bethesda v roce 2002 nestihla – vybudovat celé území provincie Morrowind v měřítku, které původní hra jen naznačila. To znamená i pevninu kolem ostrova Vvardenfellu, na kterém se odehrává příběh půovdní hry. Projekt postupně vydává rozsáhlé kapitoly, přidává nová města, questy, frakce i stovky hodin obsahu.

The Elder Scrolls: Arena
Novinky
První Elder Scrolls se probouzí k životu. Nejstarší díl dostane druhou šanci

Letos v létě vyšlo deváté rozšíření Grasping Fortune s obrovskou kupeckou sítí kolem města Narsis, jež spadá pod neúprosný rod Hlaalu. Poison Song tedy původní trojici rodů, ke kterým je možné se přidat – Hlaalu, Redoran a Telvanni – rozšíří o čtvrtou možnost. To znamená frakční úkoly a taky jiné rozehrání reputace se znesvářenými rody a jejich ovládaným územím.

Herní plocha se rozroste o region na jihu Morrowindu kolem obřího pohřebiště Othrenis. Předělaná bude taky sousední oblast kolem městečka Darvonis. „Postupujeme dobře na všech frontách a dokončení rozšíření očekáváme během několika měsíců,“ uvedli vedoucí projektu. Po třiadvaceti letech od vydání původní hry se tak Morrowind pod rukama komunity stále rozrůstá a je teď ideální příležitost před novým obsahem do hry naskočit a vyzkoušet, co nabízí.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy modifikace first person
Zdroje:
Tamriel Rebuilt
Hry:
The Elder Scrolls III: Morrowind
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt

Nejnovější články