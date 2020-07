Sweeney: Vlastnictví digitálního obsahu by mělo být univerzální

Kolik herních klientů máte na ploše svého PC? Tři? Pět? Sedm? A nebyli byste nejraději, kdyby byl třeba jen jeden? Tuto filozofii razí i Tim Sweeney, zakladatel a výkonný ředitel Epic Games.

Sweeney říká, že vlastnictví digitálních her by nemělo být jakkoli závislé na obchodech a platformách. Integrace jednotlivých digitálních distribucí pod jednu střechu je podle něj smysluplná mimo jiné i proto, že pokud některý z prodejců zavře krám, jeho zákazníci automaticky přijdou o přístup k pořízeným produktům.

V příspěvku na Twitteru Sweeney pokračuje tvrzením, že Epic chce v budoucnu spolupracovat se všemi ekosystémy, propojit jejich obchody a zavést univerzální vlastnictví. Zmiňuje první úspěšné pokusy s Humble Bundle, ale také spolupráci s GOG.com a jeho platformou GOG Galaxy 2.0, v rámci níž můžete mít své digitální knihovny z různých platforem pěkně pod jednou střechou.

Ultimately, ownership of digital items should be a universal notion, independent of stores and platforms. So much of the digital world today is frustrated by powerful intermediaries whose toll booths obstruct open commerce to keep customers and their purchases locked in.